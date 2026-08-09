Terlahir Penuh Potensi! 5 Shio Ini Punya Karakter Kuat dan Mudah Menginspirasi

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenali karakter, potensi, serta kecenderungan seseorang berdasarkan shio kelahirannya.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter yang lebih menonjol. Mereka dianggap memiliki perpaduan antara keberanian, kecerdasan, kreativitas, ketahanan, hingga kemampuan memengaruhi orang lain.

Karakter tersebut membuat pemilik shio tertentu dinilai lebih mudah berkembang dan memiliki peluang untuk menjadi sosok yang diperhitungkan di lingkungan sekitarnya.

Tak sedikit pula yang dikenal mampu melewati berbagai tantangan, mengambil keputusan penting, hingga menginspirasi orang lain melalui pencapaian maupun kepribadiannya.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut memiliki bakat alami dan berpotensi menjadi sosok panutan.

1. Shio Macan Shio Macan dikenal sebagai pribadi yang penuh keberanian dan percaya diri. Mereka cenderung memiliki aura kuat sehingga mudah menarik perhatian ketika berada di tengah banyak orang.

Keberanian dalam mengambil keputusan menjadi salah satu keunggulan utama mereka. Ketika sudah menentukan tujuan, pemilik shio Macan biasanya tidak ragu mengambil langkah besar untuk mengejarnya.

Mereka juga dinilai memiliki kemampuan memimpin dan memotivasi orang lain. Kreativitas yang dipadukan dengan rasa percaya diri membuat shio ini kerap terlihat menonjol dalam berbagai lingkungan.

Tak heran jika karakter kepemimpinan, daya tarik pribadi, dan keberanian menjadi kekuatan yang paling melekat pada shio Macan.