8 Penyebab Pria Tampan Sering Gagal Memikat Wanita Idamannya, Apa Saja?

ilustrasi pria gagal memikat wanita idaman. / Freepik
JawaPos.com – Ada anggapan umum bahwa pria berpenampilan menarik selalu lebih mudah memikat perhatian banyak wanita.
Namun pada kenyataannya, daya tarik fisik tidak selalu menjadi jaminan untuk mendapatkan pasangan yang diinginkan. Penampilan memang bisa membuka kesempatan dalam menjalin hubungan, tetapi belum tentu menjamin kecocokan atau keharmonisan dalam jangka panjang.
Mengutip Geediting, terdapat sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa pria tampan terkadang justru kesulitan mempertahankan atau menarik hati wanita yang mereka inginkan.
1. Persepsi narsisme
Penampilan bisa menipu. Salah satu alasan utama mengapa pria tampan gagal mendapatkan wanita idaman adalah persepsi narsisme.
Para wanita mungkin berasumsi bahwa pria tampan terlalu fokus pada dirinya sendiri untuk menjadi pasangan sempurna.
2. Faktor intimidasi
Banyak wanita merasa ketampanan dan pesona begitu menakutkan sehingga mereka sering menjaga jarak.
Kaum hawa sering berpikir bahwa dirinya tidak cukup baik untuknya atau berada di luar jangkauan mereka.
Jadi ingatlah, ketampanan bisa menjadi pedang bermata dua. Ia menarik perhatian tetapi juga bisa menciptakan dinding penghalang.
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