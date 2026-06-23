Takut Jarum Suntik? 7 Ciri Ini Kemungkinan Kamu Miliki Menurut Psikologi

JawaPos.com – Sebagian orang mengalami rasa takut atau cemas ketika harus berhadapan dengan jarum suntik, kondisi yang dapat memicu ketidaknyamanan hingga kepanikan.

Dalam psikologi, fobia terhadap jarum ini kerap dikaitkan dengan sejumlah karakteristik tertentu yang umum ditemukan pada penderitanya.

Bagi Anda yang memiliki ketakutan terhadap jarum suntik, menurut Geediting terdapat beberapa penjelasan menarik mengenai ciri-ciri yang biasanya menyertainya.

1. Kepekaan tinggi terhadap antisipasi

Salah satu ciri paling umum dari orang yang memiliki ketakutan irasional terhadap jarum suntik adalah meningkatnya kepekaan terhadap antisipasi.

Bukan hanya tusukan jarumnya saja yang membuat mereka takut, tetapi seluruh proses menuju ke sana.

Ruang tunggu, pemandangan jarum suntik, dan nada bicara dokter dapat memicu gelombang kecemasan.

2. Mengaitkan jarum suntik dengan pengalaman negatif

Kenangan menyakitkan yang berhubungan dengan jarum suntik menuntut perhatian setiap kali muncul prospek untuk menghadapinya.