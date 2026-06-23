Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 18.12 WIB

Takut Jarum Suntik? 7 Ciri Ini Kemungkinan Kamu Miliki Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap jarum suntik. (Freepik/beststudio) - Image

Ilustrasi seseorang yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap jarum suntik. (Freepik/beststudio)

JawaPos.com – Sebagian orang mengalami rasa takut atau cemas ketika harus berhadapan dengan jarum suntik, kondisi yang dapat memicu ketidaknyamanan hingga kepanikan.

Dalam psikologi, fobia terhadap jarum ini kerap dikaitkan dengan sejumlah karakteristik tertentu yang umum ditemukan pada penderitanya.

Bagi Anda yang memiliki ketakutan terhadap jarum suntik, menurut Geediting terdapat beberapa penjelasan menarik mengenai ciri-ciri yang biasanya menyertainya.

1. Kepekaan tinggi terhadap antisipasi

Salah satu ciri paling umum dari orang yang memiliki ketakutan irasional terhadap jarum suntik adalah meningkatnya kepekaan terhadap antisipasi.

Bukan hanya tusukan jarumnya saja yang membuat mereka takut, tetapi seluruh proses menuju ke sana.

Ruang tunggu, pemandangan jarum suntik, dan nada bicara dokter dapat memicu gelombang kecemasan.

2. Mengaitkan jarum suntik dengan pengalaman negatif

Kenangan menyakitkan yang berhubungan dengan jarum suntik menuntut perhatian setiap kali muncul prospek untuk menghadapinya.

Ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik, namun tekanan emosional yang muncul setiap melihat jarum suntik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Masih Lebih Menyukai Membaca Buku Fisik daripada Buku Digital, Anda Menunjukkan 7 Kekuatan Unik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Masih Lebih Menyukai Membaca Buku Fisik daripada Buku Digital, Anda Menunjukkan 7 Kekuatan Unik Ini Menurut Psikologi

Selasa, 23 Juni 2026 | 04.30 WIB

Jika Anda Telah Menguasai 12 Keterampilan Hidup Ini pada Usia 40 Tahun, Anda Lebih Berprestasi daripada Kebanyakan Orang Dewasa Menurut - Image
Kepribadian

Jika Anda Telah Menguasai 12 Keterampilan Hidup Ini pada Usia 40 Tahun, Anda Lebih Berprestasi daripada Kebanyakan Orang Dewasa Menurut

Selasa, 23 Juni 2026 | 04.23 WIB

9 Tanda Bahwa Anda Adalah Anggota Keluarga yang Paling Banyak Dibicarakan Saat Tidak Hadir Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Tanda Bahwa Anda Adalah Anggota Keluarga yang Paling Banyak Dibicarakan Saat Tidak Hadir Menurut Psikologi

Selasa, 23 Juni 2026 | 04.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

4

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

5

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

6

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

7

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

8

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore