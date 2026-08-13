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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 18.39 WIB

5 Karier Terbaik Zodiak Capricorn yang Cocok dengan Kepribadiannya Menurut Astrologi

Karier terbaik zodiak taurus yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi (Magnific/ magnific) - Image

Karier terbaik zodiak taurus yang cocok dengan kepribadiannya menurut astrologi (Magnific/ magnific)

JawaPos.com – Zodiak Capricorn dikenal memiliki kepribadian ambisius dan penuh disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Karakter ini membuat Capricorn cocok dengan berbagai pilihan karier yang membutuhkan ketekunan dan tanggung jawab tinggi.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Capricorn sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (13/8), dijelaskan mengenai deretan karier terbaik yang cocok bagi zodiak Capricorn menurut astrologi.

1. Dosen atau profesor

Profesi ini membutuhkan kemampuan mengorganisasi diri serta wawasan luas dalam bidang keilmuan tertentu.

Mereka juga dituntut mampu menangkap peluang akademik yang dapat memajukan penelitian yang sedang dijalani.

Sifat sensitif dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat Capricorn cocok menjalani profesi ini.

Kepuasan batin muncul dari ilmu yang mereka peroleh sekaligus dari upaya membagikannya kepada orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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