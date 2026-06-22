10 Kepribadian Orang yang Berhenti Posting di Media Sosial tapi Masih Scroll Setiap Hari Menurut Psikologi

Kepribadian orang berhenti posting di media sosial tapi masih scroll menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Berhenti posting di media sosial namun masih scroll setiap hari adalah perilaku yang secara psikologi mencerminkan kepribadian langka yang sangat menarik untuk dipahami.
Orang-orang ini bukan sekadar pengguna pasif, melainkan individu yang sudah menemukan cara lebih sehat untuk berhubungan dengan dunia digital di sekitar mereka.
Memahami sifat-sifat yang mendorong pilihan ini penting karena media sosial memiliki dampak nyata pada kesehatan mental yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sepuluh kepribadian langka yang hampir selalu dimiliki oleh orang yang memilih berhenti posting di media sosial namun tetap memeriksanya setiap harinya.
1. Lebih suka mengamati daripada menyiarkan diri
Dunia media sosial yang penuh drama dan negativitas mendorong banyak orang untuk mundur dari peran sebagai pembuat konten dan lebih memilih menjadi pengamat yang tenang.
Studi yang diterbitkan dalam Healthcare menemukan bahwa tingkat stres yang tinggi secara negatif memengaruhi perhatian dan fungsi kognitif seseorang secara signifikan.
Dengan begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan nyata, memilih untuk mengamati daripada terus memperbarui dunia tentang diri sendiri adalah pilihan yang jauh lebih bijak.
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2. Sangat menjaga privasi diri
Beberapa orang tidak ingin seluruh kehidupan mereka tersebar di internet, dan mereka memilih untuk menyimpan apa yang mereka anggap berharga hanya untuk diri sendiri.
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