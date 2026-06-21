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Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 02.21 WIB

Seni Menyendiri: 9 Keterampilan yang Hanya Dikuasai oleh Para Introvert Sejati Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mampu menikmati kesendirian (Magnific/User3980505) - Image

Ilustrasi seseorang yang mampu menikmati kesendirian (Magnific/User3980505)

JawaPos.com - Di dunia yang sering memuji kepribadian yang terbuka, ramah, dan selalu aktif secara sosial, menjadi seorang introvert kadang dipandang sebagai sesuatu yang kurang menguntungkan. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa introversi bukanlah kelemahan, melainkan gaya pemrosesan energi dan informasi yang berbeda.

Introvert bukan berarti pemalu, antisosial, atau tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka hanya cenderung mendapatkan energi dari waktu yang tenang dan lebih nyaman dengan hubungan yang mendalam daripada interaksi yang dangkal. Dari karakteristik tersebut, lahirlah sejumlah kemampuan unik yang sering kali tidak disadari.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat sembilan keterampilan yang cenderung dikuasai oleh para introvert sejati menurut berbagai temuan dalam psikologi.

1. Mampu Menikmati Kesendirian Tanpa Merasa Kesepian

Banyak orang menganggap sendirian identik dengan kesepian. Namun bagi seorang introvert, kedua hal tersebut berbeda.

Kesendirian justru menjadi ruang untuk memulihkan energi, berpikir lebih jernih, dan mengenal diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan keramaian terus-menerus untuk merasa bahagia. Sebaliknya, waktu sendiri sering menjadi sumber kreativitas dan ketenangan.

Psikolog menyebut kemampuan ini sebagai solitude capacity, yaitu kemampuan untuk merasa nyaman ketika tidak selalu ditemani orang lain. Keterampilan ini membantu seseorang menjadi lebih mandiri secara emosional dan tidak terlalu bergantung pada validasi eksternal.

2. Menjadi Pendengar yang Sangat Baik

Salah satu kekuatan terbesar introvert adalah kemampuan mendengarkan.

Ketika berbicara dengan orang lain, mereka cenderung tidak terburu-buru untuk memotong pembicaraan atau mengarahkan fokus kepada diri sendiri. Mereka memberi perhatian penuh pada apa yang dikatakan lawan bicara.

Editor: Candra Mega Sari
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