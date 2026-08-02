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Aulia Rahmi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.28 WIB

3 Shio yang Lepas dari Rasa Kesepian pada Pekan 3–9 Agustus 2026, Hati Lebih Tenang dan Hidup Kembali Bermakna

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Rasa kesepian tidak selalu muncul karena seseorang berada sendirian.

Dalam banyak keadaan, kesepian justru hadir ketika seseorang kehilangan semangat menjalani rutinitas, menjauh dari hal-hal yang disukai, atau merasa tidak lagi terhubung dengan dirinya sendiri.

Pekan 3–9 Agustus 2026 menjadi momen yang dipercaya membawa perubahan bagi sebagian shio untuk keluar dari fase tersebut.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki siklus energi yang berbeda-beda.

Memasuki awal Agustus 2026, beberapa shio diperkirakan memperoleh kesempatan baru untuk memperluas hubungan sosial, menghidupkan kembali hobi lama, hingga menemukan kenyamanan dari aktivitas sederhana yang selama ini terlupakan.

Perubahan yang terjadi tidak selalu berasal dari peristiwa besar.

Justru langkah kecil, seperti menerima ajakan berkumpul, menikmati alam, atau meluangkan waktu melakukan kegiatan favorit, dapat membuka jalan menuju perasaan yang lebih damai dan penuh syukur.

Berikut 3 shio yang dipercaya mulai terbebas dari rasa kesepian sepanjang pekan 3–9 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

1. Shio Anjing

Shio Anjing memasuki pekan ini dengan energi baru yang mendorong keberanian untuk mengatakan "ya" terhadap kesempatan yang sebelumnya sering dihindari.

Selama ini, keputusan untuk bermain aman mungkin terasa sebagai pilihan paling bijaksana.

Namun, tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru membuat ruang gerak menjadi semakin sempit dan rasa kesepian semakin terasa.

Mulai pertengahan pekan, Anda berpeluang kembali melakukan aktivitas yang pernah memberikan kebahagiaan.

Walaupun sempat muncul keraguan, perlahan rasa percaya diri kembali tumbuh.

Pengalaman tersebut membantu mengingatkan bahwa diri Anda masih memiliki semangat yang sama seperti sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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