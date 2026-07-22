4 Zodiak yang Tidak Bisa Bertahan Menjomblo, Kerap Kesepian dan Merasa Tidak Nyaman Saat Tidak Punya Pasangan

Ilustrasi seorang single/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak justru berkembang saat menjalani kehidupan sebagai seorang single.
Mereka dapat menikmati waktu lebih banyak dengan diri sendiri agar merasa tidak terganggu dengan status tersebut.
Namun, ada juga zodiak yang merasa kurang nyaman saat tidak memiliki pasangan. Mereka paling kesulitan saat hidup melajang dan menjalani hari-hari dengan kesendirian.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (22/07) berikut empat zodiak yang tidak bisa bertahan tanpa sosok pasangan.
Taurus
Taurus biasanya sangat terpukul setelah putus. Mereka tidak menyukai perubahan di dalam kehidupan mereka. Taurus ingin melewati semua rasa canggung itu dan langsung berada di titik disaat mereka merasa stabil bersama pasangannya.
Cancer
Saat menjadi single, mereka kerap meragukan diri sendiri. Mereka tidak memiliki seseorang untuk dicintai, cancer merasa seolah mereka tidak layak untuk dicintai. Padahal anggapan tersebut sama sekali tidak benar. Mereka selalu ingin membantu orang di sekitarnya.
Leo
Leo sangat menyukai perhatian, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Mereka ingin dipuji, dikejar, dan diperlakukan secara istimewa. Di dalam kondisi tertentu, leo bahkan bisa mengambil keputusan yang tergesa-gesa hanya demi mendapatkan perhatian. Saat tidak ada orang yang memberikan perhatian kepada mereka, leo bisa merasa ada kekosongan dalam dirinya.
Scorpio
Scorpio ingin mengetahui dengan jelas bahwa perasaannya dibalas oleh pasangan. Mereka ingin menemukan seseorang yang benar-benar layak untuk dipercaya, sebagai tempat berbagi cerita. Kebiasaan itu justru membuat mereka semakin sulit bahagia saat menjalani kehidupan sebagai seorang single.
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