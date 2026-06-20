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Endah Primasari Utami
Sabtu, 20 Juni 2026 | 18.23 WIB

Tes Ilusi Optik untuk Ungkap Hal Paling Menarik dari Jatuh Cinta Versi Anda, Apa yang Pertama Kali Terlihat?

Ilusi optik untuk ungkap hal paling menarik dari jatuh cinta. Sumber: yourtango.com.

 
JawaPos.com - Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan saat Anda jatuh cinta.
 
Meski Anda tahu cepat atau lambat Anda akan patah hati, tapi entah kenapa Anda selalu saja ingin mengulanginya. Mungkin memang ada sesuatu yang menarik.

Melalui ilusi optik ini bantu Anda menemukan bagian paling menarik dari jatuh cinta, setidaknya menurut Anda, seperti dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Sabtu (20/6).
 
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1. Wanita Bertopeng

Bagi Anda, bagian yang paling menarik dari jatuh cinta adalah pengejarannya.

Anda tidak bisa menahan diri. Anda begitu menyukai hari-hari awal jatuh cinta dan menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa.

Jadi, tidak mengejutkan bila Anda melakukan monogami serial atau berganti-ganti pasangan secara terus-menerus sepanjang hidup.

2. Pasangan

Bagi Anda, sasa aman dan nyaman menjadi yang paling menarik dari jatuh cinta.

Meski Anda ingin terlihat keren, gaul, dan lajang, tapi sesungguhnya Anda mendambakan membangun hidup bersama seseorang yang Anda cintai dan percayai.

Ini menjadi alasan mengapa Anda repot-repot pergi berkencan.

Tapi, ingatlah bahwa rasa aman itu membutuhkan waktu. Anda tidak bisa memaksakan perasaan.

Namun, jika Anda mendapatkannya, Anda akan merasa sangat bahagia.

3. Perahu Kosong

Bagi Anda, bagian yang paling menarik dari jatuh cinta adalah perasaan menjelajah ke tempat yang tidak dikenal.

Bertemu seseorang yang baru, lalu jatuh cinta mungkin menjadi satu hal yang paling menakutkan sekaligus paling menarik bagi Anda.

Bukankah menyenangkan menjelajahi pola pikir orang yang tidak dikenal? Begitu isi pikiran Anda.

Namun, ingatlah, orang-orang lebih dari sekadar petualangan menyenangkan yang dapat Anda jalani.

Mengenal seseorang secara lebih dalam juga sama menariknya.

4. Tukang Perahu

Bagi Anda, bagian yang paling menarik dari jatuh cinta adalah adalah saat keluar dari pikiran sendiri.

Ketika setiap hari dihabiskan dalam perjuangan terus-menerus dengan ketakutan dan rasa tidak aman.

Tapi, seseorang mampu membawa Anda keluar dari semua itu rasanya sungguh ajaib.

Itu membuat Anda terus kembali kepadanya.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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