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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 16.25 WIB

Unik! Ini 4 Sifat Kecerdasan Langka Orang yang Suka Nonton Film Horor Menurut Psikologi

Sifat kecerdasan langka orang yang suka nonton film horor menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Sifat kecerdasan langka orang yang suka nonton film horor menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Film horor ternyata bukan sekadar hiburan menegangkan karena secara psikologi terbukti melatih otak dengan cara yang sangat tidak terduga oleh kebanyakan penontonnya.

Penelitian ilmiah mengungkap bahwa ada hubungan yang menarik antara kebiasaan menonton film horor dengan perkembangan kecerdasan dan kemampuan emosional seseorang.

Dari peningkatan fungsi kognitif hingga kemampuan memproses trauma, film horor memberikan manfaat yang jauh melampaui sensasi ketakutan semata.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (20/6), berikut empat sifat kecerdasan langka yang secara konsisten berkembang pada orang-orang yang gemar menonton film horor secara rutin.

1. Kemampuan mengelola rasa takut dan kecemasan yang lebih baik

Menurut penelitian tahun 2012 oleh Mathias Clasen dari Aarhus University, tema-tema berulang dalam film horor secara aktif melatih pikiran penonton untuk mengelola ketakutan.

Dengan mengamati cara karakter dalam film merespons situasi menakutkan, penonton belajar strategi yang efektif untuk menghadapi rasa takut dalam kehidupan nyata mereka.

Penonton secara inheren memahami bahwa cerita yang disaksikan fiksi, sehingga duduk melewati ketidaknyamanan dalam lingkungan yang terkontrol memperkuat kemampuan menghadapi ketakutan sesungguhnya.

Proses ini juga memperkuat ketangguhan, kemampuan beradaptasi, dan keterampilan pemecahan masalah ketika menghadapi tantangan kehidupan yang nyata dan tidak terduga.

Setiap ketakutan yang berhasil dihadapi dalam konteks aman seperti film melatih respons saraf yang sama yang akan digunakan dalam krisis kehidupan yang sesungguhnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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