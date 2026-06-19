Jika Anda Masih Menulis Ucapan Terima Kasih dengan Tangan, Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menulis ucapan terima kasih dengan tulisan tangan (Magnific/Rawpixel.com)
JawaPos.com - Di era pesan instan dan email yang serba cepat, menulis ucapan terima kasih dengan tangan mungkin terlihat kuno. Banyak orang lebih memilih mengetik beberapa kalimat singkat lalu menekan tombol kirim. Praktis, cepat, dan efisien.
Namun, ada sesuatu yang istimewa dari selembar kertas dengan tulisan tangan yang berisi ungkapan terima kasih yang tulus. Bagi sebagian orang, kebiasaan ini bukan sekadar tradisi lama, melainkan cerminan dari karakter dan cara mereka memandang hubungan antarmanusia.
Psikologi menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti menulis kartu atau surat ucapan terima kasih melibatkan perhatian, empati, dan kesadaran sosial yang lebih mendalam.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), jika Anda masih melakukan kebiasaan ini, kemungkinan besar Anda memiliki beberapa kualitas langka berikut.
1. Anda Memiliki Rasa Syukur yang Mendalam
Banyak orang merasa berterima kasih, tetapi tidak semua orang meluangkan waktu untuk mengungkapkannya secara nyata.
Menulis ucapan terima kasih dengan tangan membutuhkan kesadaran untuk berhenti sejenak dan menghargai apa yang telah diberikan orang lain. Dalam psikologi positif, rasa syukur dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, hubungan yang lebih sehat, dan kesejahteraan emosional yang lebih baik.
Dengan kata lain, Anda bukan hanya menghargai bantuan orang lain, tetapi juga memahami nilai dari kebaikan itu sendiri.
2. Anda Menghargai Hubungan yang Bermakna
Tulisan tangan membutuhkan waktu dan usaha. Karena itu, orang yang masih melakukannya cenderung memandang hubungan sebagai sesuatu yang layak dirawat.
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