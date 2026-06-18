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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.38 WIB

7 Ciri Ini Dimiliki oleh Orang yang Pandai Membaca Situasi, Cuma dalam Hitungan Detik!

Ilustrasi orang pandai membaca pikiran. (Freepik/wayhomestudio) - Image

Ilustrasi orang pandai membaca pikiran. (Freepik/wayhomestudio)

JawaPos.com – Ada sebagian orang yang mampu memahami kondisi di sekitarnya dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah dapat menangkap suasana dan dinamika yang sedang terjadi.

Kemampuan ini bukan berasal dari kekuatan supranatural atau kemampuan membaca pikiran. Sebaliknya, hal tersebut lebih berkaitan dengan kepekaan dalam mengamati, memahami bahasa tubuh, serta mengenali pola perilaku manusia dalam berbagai situasi sosial.

Menurut kajian psikologi, terdapat tujuh karakteristik yang umumnya dimiliki oleh individu yang mampu menilai dan memahami suatu situasi hanya dalam hitungan detik. Berikut ulasannya, sebagaimana dikutip dari Geediting.

1. Mereka pengamat yang tajam

Dalam dunia psikologi, observasi sangat ditekankan. Melalui pengamatan dan perhatian, sebagian orang menangkap isyarat halus tentang individu atau situasi.

Mereka tidak langsung masuk ke ruangan dan mulai berbicara. Sebaliknya, meluangkan waktu sejenak untuk mengamati dinamika, bahasa tubuh, nada bicara, dan banyak lagi.

Ini memberi mereka pemahaman langsung tentang suasana hati dan konteks sebelum terlibat.

2. Mereka cepat beradaptasi

Kemampuan beradaptasi merupakan ciri lain dari mereka yang dapat membaca situasi dengan cepat.

Mereka mampu menyesuaikan perilaku, percakapan, dan bahkan bahasa tubuh berdasarkan suasana ruangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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