7 Ciri Ini Dimiliki oleh Orang yang Pandai Membaca Situasi, Cuma dalam Hitungan Detik!

JawaPos.com – Ada sebagian orang yang mampu memahami kondisi di sekitarnya dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah dapat menangkap suasana dan dinamika yang sedang terjadi.

Kemampuan ini bukan berasal dari kekuatan supranatural atau kemampuan membaca pikiran. Sebaliknya, hal tersebut lebih berkaitan dengan kepekaan dalam mengamati, memahami bahasa tubuh, serta mengenali pola perilaku manusia dalam berbagai situasi sosial.

Menurut kajian psikologi, terdapat tujuh karakteristik yang umumnya dimiliki oleh individu yang mampu menilai dan memahami suatu situasi hanya dalam hitungan detik. Berikut ulasannya, sebagaimana dikutip dari Geediting.

Baca Juga:11 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Akan Kaya dan Sukses serta Mindsetnya Menurut Psikologi

1. Mereka pengamat yang tajam

Dalam dunia psikologi, observasi sangat ditekankan. Melalui pengamatan dan perhatian, sebagian orang menangkap isyarat halus tentang individu atau situasi.

Mereka tidak langsung masuk ke ruangan dan mulai berbicara. Sebaliknya, meluangkan waktu sejenak untuk mengamati dinamika, bahasa tubuh, nada bicara, dan banyak lagi.

Ini memberi mereka pemahaman langsung tentang suasana hati dan konteks sebelum terlibat.

2. Mereka cepat beradaptasi

Kemampuan beradaptasi merupakan ciri lain dari mereka yang dapat membaca situasi dengan cepat.