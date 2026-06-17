10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tetap tenang saat tidak dihargai (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu ingin dihargai dan diakui. Namun, kenyataannya tidak semua usaha, perhatian, atau kebaikan yang diberikan akan selalu mendapatkan respons yang sepadan. Situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kecewa, marah, bahkan membuat seseorang mempertanyakan nilai dirinya sendiri.
Menariknya, menurut psikologi, orang yang memiliki kecerdasan emosional (emotional intelligence) tinggi cenderung mampu menghadapi kondisi tersebut dengan lebih sehat. Mereka tidak membiarkan perlakuan orang lain menentukan harga diri mereka. Sebaliknya, mereka memilih respons yang lebih bijaksana dan konstruktif.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat sepuluh hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang cerdas secara emosional ketika mereka merasa tidak dihargai.
1. Mereka Tidak Langsung Bereaksi secara Emosional
Saat merasa diremehkan atau diabaikan, reaksi spontan seperti marah atau tersinggung memang sangat manusiawi. Namun, orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih.
Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai self-regulation atau pengendalian diri. Mereka memberi waktu pada diri sendiri untuk memahami situasi sebelum mengambil tindakan. Dengan begitu, mereka dapat merespons secara lebih rasional dan menghindari penyesalan akibat keputusan yang diambil dalam keadaan emosi memuncak.
2. Mereka Memahami bahwa Tidak Semua Orang Mampu Menghargai Orang Lain
Orang yang cerdas secara emosional menyadari bahwa perilaku orang lain sering kali lebih mencerminkan kondisi internal orang tersebut daripada nilai diri mereka sendiri.
Kurangnya penghargaan bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti stres, rasa iri, ketidakmatangan emosional, atau bahkan ketidakmampuan seseorang untuk menunjukkan apresiasi. Karena itu, mereka tidak terburu-buru menyalahkan diri sendiri.
Pemahaman ini membantu mereka menjaga kesehatan mental dan mengurangi kecenderungan untuk terlalu memikirkan penilaian orang lain.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!