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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 18 Juni 2026 | 05.08 WIB

10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tetap tenang saat tidak dihargai (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang tetap tenang saat tidak dihargai (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu ingin dihargai dan diakui. Namun, kenyataannya tidak semua usaha, perhatian, atau kebaikan yang diberikan akan selalu mendapatkan respons yang sepadan. Situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kecewa, marah, bahkan membuat seseorang mempertanyakan nilai dirinya sendiri.

Menariknya, menurut psikologi, orang yang memiliki kecerdasan emosional (emotional intelligence) tinggi cenderung mampu menghadapi kondisi tersebut dengan lebih sehat. Mereka tidak membiarkan perlakuan orang lain menentukan harga diri mereka. Sebaliknya, mereka memilih respons yang lebih bijaksana dan konstruktif.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat sepuluh hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang cerdas secara emosional ketika mereka merasa tidak dihargai.

1. Mereka Tidak Langsung Bereaksi secara Emosional

Saat merasa diremehkan atau diabaikan, reaksi spontan seperti marah atau tersinggung memang sangat manusiawi. Namun, orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih.

Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai self-regulation atau pengendalian diri. Mereka memberi waktu pada diri sendiri untuk memahami situasi sebelum mengambil tindakan. Dengan begitu, mereka dapat merespons secara lebih rasional dan menghindari penyesalan akibat keputusan yang diambil dalam keadaan emosi memuncak.

2. Mereka Memahami bahwa Tidak Semua Orang Mampu Menghargai Orang Lain

Orang yang cerdas secara emosional menyadari bahwa perilaku orang lain sering kali lebih mencerminkan kondisi internal orang tersebut daripada nilai diri mereka sendiri.

Kurangnya penghargaan bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti stres, rasa iri, ketidakmatangan emosional, atau bahkan ketidakmampuan seseorang untuk menunjukkan apresiasi. Karena itu, mereka tidak terburu-buru menyalahkan diri sendiri.

Pemahaman ini membantu mereka menjaga kesehatan mental dan mengurangi kecenderungan untuk terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Editor: Candra Mega Sari
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