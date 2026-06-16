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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.21 WIB

Wanita yang Dibesarkan oleh Ayah Hebat Biasanya Membawa 6 Pelajaran Berharga Ini Hingga Dewasa dan Tidak Mudah Diremehkan

Ilustrasi wanita dan ayah yang hebat. (Magnific) - Image

Ilustrasi wanita dan ayah yang hebat. (Magnific)

JawaPos.Com - Masa kecil sering menjadi fondasi yang menentukan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. 

Dalam perjalanan tumbuh kembang seorang anak perempuan, sosok ayah memegang peran yang tidak kalah penting dibandingkan anggota keluarga lainnya. 

Kehadiran ayah yang penuh perhatian, bijaksana, dan mampu menjadi teladan sering kali meninggalkan jejak mendalam yang terbawa hingga dewasa.

Banyak wanita sukses, tangguh, dan percaya diri mengakui bahwa nilai-nilai kehidupan yang mereka pegang saat ini berakar dari pelajaran sederhana yang diajarkan sang ayah sejak kecil. 

Bukan hanya soal memberikan nafkah atau perlindungan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengajarkan keberanian, serta menunjukkan bagaimana menghadapi kehidupan dengan penuh integritas.

Pelajaran-pelajaran tersebut menjadi bekal yang membuat seorang wanita tidak mudah diremehkan. 

Mereka tumbuh dengan keyakinan kuat terhadap diri sendiri, mampu mengambil keputusan dengan bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari lingkungan sekitar.

Dilansir dari Yourtango, inilah enam pelajaran berharga yang biasanya dibawa hingga dewasa oleh wanita yang dibesarkan oleh ayah hebat.

1. Menghargai Diri Sendiri Sebelum Mengharapkan Penghargaan dari Orang Lain

Salah satu pelajaran terbesar yang sering diberikan ayah hebat kepada putrinya adalah pentingnya menghargai diri sendiri. 

Sejak kecil, mereka diajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh penampilan, status sosial, atau penilaian orang lain.

Ayah yang baik biasanya memberikan dukungan tanpa syarat. Ia mengajarkan bahwa kegagalan bukan alasan untuk merasa rendah diri dan keberhasilan bukan alasan untuk menjadi sombong. 

Dari sinilah seorang anak perempuan belajar mengenali kualitas dirinya sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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