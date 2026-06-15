Cara Menggunakan Teori Shadow Carl Jung untuk Sukses dalam Segala Hal: Ubah Self-Sabotage Menjadi Kekuatan Nyata!

JawaPos.com – Banyak kegagalan tidak terjadi karena kurang kemampuan, tetapi karena adanya konflik internal yang tidak disadari yang memengaruhi cara seseorang bertindak di momen penting.

Pola ini sering terlihat berulang: ketika seseorang sudah hampir mencapai tujuan, justru muncul penundaan, hilangnya fokus, atau keputusan yang tanpa disadari merusak momentum yang sudah dibangun.

Dalam psikologi Carl Jung, kondisi ini berkaitan dengan shadow—bagian diri yang berisi sifat, dorongan, dan emosi yang pernah ditekan karena dianggap tidak aman untuk ditampilkan. Ketika tidak disadari, shadow tidak hilang, tetapi bekerja secara otomatis dalam bentuk perilaku sabotase.

Dilansir dari YouTube Psyphoria, Senin (15/6), shadow dijelaskan sebagai sumber energi psikologis yang tertekan, yang justru paling aktif ketika seseorang berada di ambang perubahan besar atau kesuksesan.

Berangkat dari konsep ini, “menggunakan shadow” bukan berarti menuruti sisi gelap, tetapi mengintegrasikan bagian diri yang selama ini ditolak agar bisa diarahkan secara sadar untuk mencapai tujuan hidup.

1. Kenali Pola Kegagalan yang Berulang dalam Hidupmu

Langkah pertama adalah mengamati pola yang terus terulang. Apakah kamu sering menunda di tahap akhir? Apakah kamu selalu kehilangan momentum saat sudah dekat dengan hasil?

Pola ini bukan kebetulan, tetapi sinyal adanya konflik internal antara keinginan sadar dan ketakutan bawah sadar. Kesadaran terhadap pola ini menjadi pintu awal untuk mengubahnya.

2. Identifikasi Sifat yang Pernah Kamu Tekan Sejak Lama