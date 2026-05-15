Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 16 Mei 2026 | 02.59 WIB

4 Zodiak Plaling Tulus, Lebih Baik Menjadi Diri Sendiri dan Apaadanya Daripada Harus Berpura-Pura

Ilustrasi menjadi diri sendiri/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak rela memakai topeng agar disukai orang lain. Mereka kerap menyembunyikan perasaan yang sebenarnya atau memutarbalikkan fakta supaya tidak dihakimi.

Namun, berbeda dengan empat zodiak ini. Mereka rela menjadi diri sendiri sepenuhnya apapun penilaian dari orang lain.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut merasa lebih baik jujur dan apa adanya untuk menjadi diri sendiri.

Libra mampu melihat sisi baik di dalam diri orang lain. Mereka percaya bahwa setiap orang punya keunikan. Oleh karena itu, mereka tidak ingin siapapun menyembunyikan jati dirinya, termasuk diri mereka sendiri.

Aquarius tidak akan mengatakan hal yang hanya ingin anda dengar. Mereka tidak suka berbohong. Aquarius juga tidak peduli soal mengikuti arus atau diterima.

Taurus tidak akan berubah demi siapapun. Jika ada seseorang yang merendahkan mereka karena menjadi diri sendiri, taurus tidak akan melanjutkan hubungan dengan orang tersebut.

Pisces benar-benar peduli pada orang lain dan menginginkan yang terbaik bagi diri mereka. Pisces juga tulus membantu dan masih percaya bahwa semua orang bisa hidup berdampingan.  

Editor: Novia Tri Astuti
