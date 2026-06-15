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Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 22.04 WIB

5 Bentuk Kuku Ini Jelaskan Kepribadian Seseorang yang Tak Disangka-sangka, Penasaran?

Ilustrasi bentuk kuku (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi bentuk kuku (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi dan pembacaan karakter, bentuk kuku sering kali diyakini dapat memberikan gambaran tentang sifat serta kepribadian seseorang.

Baik memiliki kuku yang pendek, panjang, lebar, maupun berbentuk tertentu, masing-masing disebut menyimpan petunjuk mengenai cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain.

Meskipun tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, banyak orang tertarik mengeksplorasi hubungan antara ciri fisik dan karakter sebagai bentuk hiburan maupun refleksi diri.

Mengutip English Jagran, berikut penjelasan mengenai apa yang konon dapat diungkap oleh bentuk kuku tentang kepribadian seseorang.

1. Kuku Lebar 

Orang dengan kuku lebar cenderung lebih mudah menerima. Lebih lanjut, mereka selalu berusaha menunjukkan sisi dirinya.

Menurut astrologi, mereka yang berkuku lebar memiliki otak kiri yang lebih berkembang daripada otak kanan.

Mereka biasanya menjadi lebih blak-blakan saat jatuh cinta, merasa bebas mengungkapkan perasaan dan tidak ragu untuk melakukannya.  

2. Kuku Persegi 

Memiliki kuku seperti ini membuat seseorang unik dan berani. Pria adalah mayoritas orang dengan kuku berbentuk persegi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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