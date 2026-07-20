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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 19.47 WIB

Penasaran dengan Karakter Diri? Bentuk Kuku Ini Disebut Bisa Mengungkap Kepribadian

Ilustrasi bentuk kuku (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi bentuk kuku (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, berbagai bagian tubuh dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan kepribadian seseorang. Salah satunya adalah bentuk kuku yang disebut dapat memberikan gambaran mengenai sifat atau sisi tersembunyi seseorang.

Mulai dari kuku yang pendek hingga panjang, setiap bentuk diyakini memiliki makna tersendiri berdasarkan penafsiran astrologi. Meski tidak menjadi penentu mutlak kepribadian seseorang, banyak orang tertarik menggunakan hal ini sebagai cara menarik untuk mengenali karakter diri.

Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut lima bentuk kuku yang dipercaya dapat mengungkap gambaran kepribadian seseorang. Coba perhatikan bentuk kuku Anda, apakah sesuai dengan penjelasan berikut?

1. Kuku Lebar 

Orang dengan kuku lebar cenderung lebih mudah menerima. Lebih lanjut, mereka selalu berusaha menunjukkan sisi dirinya.

Menurut astrologi, mereka yang berkuku lebar memiliki otak kiri yang lebih berkembang daripada otak kanan.

Mereka biasanya menjadi lebih blak-blakan saat jatuh cinta, merasa bebas mengungkapkan perasaan dan tidak ragu untuk melakukannya.  

2. Kuku Persegi 

Memiliki kuku seperti ini membuat seseorang unik dan berani. Pria adalah mayoritas orang dengan kuku berbentuk persegi.

Selain itu, punya pola pikir yang muram dan sikap yang serius.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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