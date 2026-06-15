Sering Tanpa Sadar, 7 Gestur Ini Menunjukkan Anda Menarik di Mata Orang Lain

Orang yang sangat menarik di mata orang lain. (Freepik)
JawaPos.com – Pernahkah Anda merasa penasaran apakah seseorang memiliki ketertarikan khusus terhadap Anda?
Sering kali, orang menghabiskan waktu untuk menafsirkan pesan singkat, percakapan, atau sikap tertentu guna mencari jawabannya. Namun, tanpa disadari, bahasa tubuh justru dapat mengungkap banyak hal yang sulit disembunyikan.
Dalam banyak kasus, ketertarikan seseorang tercermin melalui gerakan dan gestur spontan yang muncul secara alami, bahkan tanpa disadari oleh dirinya sendiri.
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Karena itu, memahami sinyal nonverbal dapat membantu mengenali perasaan yang mungkin tidak diungkapkan secara langsung.
Mengutip Geediting, berikut tujuh gestur bawah sadar yang sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang merasa tertarik kepada Anda.
1. Kakinya menunjuk ke arah Anda
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kaki seseorang seolah punya pikirannya sendiri?
Ketika seseorang menganggapmu menarik, kakinya secara alami akan menunjuk ke arah Anda bahkan saat sedang mengobrol dengan orang lain.
Lain kali Anda berada di tengah kerumunan, cobalah melirik ke bawah. Jika kaki seseorang terus-menerus mengarah ke arah Anda, itu tandanya ia tertarik padamu.
2. Ia mencerminkan gerakan Anda tanpa menyadarinya
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