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Endah Primasari Utami
Senin, 15 Juni 2026 | 21.16 WIB

Anda Kuat secara Emosi, Mental, atau Intuisi? Cari Tahu Jawabannya Melalui Gambar Pertama yang Anda Lihat dalam Ilusi Optik Berikut

Ilusi optik yang mengungkap apakah Anda kuat secara emosi, mental, atau intuisi. Sumber: Instagram priyaminimoods. - Image

Ilusi optik yang mengungkap apakah Anda kuat secara emosi, mental, atau intuisi. Sumber: Instagram priyaminimoods.

JawaPos.com - Ilusi optik berikut mungkin gambar burung dan ular secara tajam terlihat.

Tapi, disisi lain, ada gambar wajah wanita atau pria yang secara halus mengecoh visual Anda.

Baik gambar burung, ular, atau wajah, semuanya dinilai mampu memberi tahu apakah Anda kuat secara emosi, mental, atau intuisi?.

Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Senin (15/6), berikut ini arti dari gambar yang pertama kali Anda lihat.

1. Wajah Wanita atau Pria

Anda terhubung dengan emosi terlebih dahulu sebelum hal lain.

Bahkan dalam situasi rumit, Anda selalu mencari sisi manusiawi dan melihat kisah atau alasan dibaliknya.

Ini menandakan Anda sangat dalam, meski tidak selalu menunjukkannya.

Anda membawa kekuatan yang tenang dibalik penampilan Anda yang juga tenang.

Anda melindungi emosi pribadi dengan hati-hati.

Melihat keindahan di dalam kesedihan, keheningan, dan misteri.

Anda menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kehidupan, hubungan, dan makna.

Anda juga tipe orang yang banyak memberi secara emosional.

Tapi, jarang membiarkan orang lain sepenuhnya melihat seberapa banyak yang terjadi di dalam diri Anda.

2. Burung

Editor: Hanny Suwindari
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