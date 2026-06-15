Orang yang Kerap Menikmati Kesendirian Seringkali Memiliki 8 Tanda Kematangan Emosional Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di masyarakat yang sering mengagungkan kehidupan sosial, orang yang senang menghabiskan waktu sendirian kerap disalahpahami.

Mereka dianggap antisosial, pemalu, atau bahkan kesepian. Padahal, menikmati kesendirian tidak selalu berarti menghindari orang lain. Dalam banyak kasus, justru kemampuan untuk merasa nyaman saat sendiri merupakan tanda kematangan emosional yang kuat.

Psikologi modern menunjukkan bahwa individu yang mampu menikmati waktu sendirian biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Mereka tidak terus-menerus membutuhkan validasi dari luar untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka mampu menemukan ketenangan, refleksi, dan kebahagiaan dari dalam diri mereka sendiri.

Tentu saja, ada perbedaan antara kesendirian yang dipilih secara sadar dan isolasi yang dipicu oleh masalah emosional. Orang yang matang secara emosional tidak menghindari hubungan sosial. Mereka hanya tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk merasa utuh.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), terdapat delapan tanda kematangan emosional yang sering ditemukan pada orang-orang yang menikmati kesendirian.

1. Mereka Nyaman dengan Diri Sendiri

Salah satu ciri paling jelas dari kematangan emosional adalah kemampuan untuk merasa nyaman dengan diri sendiri tanpa harus terus-menerus ditemani orang lain.

Banyak orang merasa gelisah ketika tidak ada distraksi. Mereka segera mencari hiburan, membuka media sosial, atau menghubungi seseorang agar tidak merasa sendiri. Sebaliknya, orang yang matang secara emosional tidak takut menghadapi pikirannya sendiri.

Mereka mampu duduk dalam keheningan, merenung, dan menerima diri apa adanya. Mereka memahami bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh jumlah teman, pengikut media sosial, atau perhatian yang mereka terima.