11 Tanda Kepribadian Pria Egois yang Tidak Mau Mendengarkan Orang Lain Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kepribadian sulit mengungkap bahwa pria tidak mau mendengarkan bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan cerminan dari sifat egois yang lebih dalam dan kompleks.

Tanda kepribadian bermasalah ini kerap muncul dalam hubungan sehari-hari dan membuat orang di sekitarnya merasa tidak dihargai maupun tidak didengar sama sekali.

Psikologi kepribadian sulit menjelaskan bahwa sifat egois dalam komunikasi sering kali disertai oleh berbagai karakter negatif lain yang saling memperkuat satu sama lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (15/6), berikut sebelas tanda kepribadian bermasalah yang umumnya dimiliki oleh pria tidak mau mendengarkan dan mencerminkan sifat egois yang sulit diabaikan begitu saja.

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1. Memiliki sifat narsistik yang kuat

Pria yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan sering kali memiliki kecenderungan narsistik yang membuat mereka merasa lebih unggul dari orang lain.

Perhatian dari orang lain menjadi kebutuhan utama mereka karena hal itu memvalidasi keyakinan mereka tentang keistimewaan dan superioritas diri sendiri.

Mendengarkan orang lain terasa seperti memindahkan sorotan perhatian dari diri mereka, dan itulah yang membuat mereka enggan melakukannya.

2. Bersikap arogan dalam setiap percakapan