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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.33 WIB

11 Kebiasaan Finansial Orang yang Tumbuh dengan Sedikit Uang Terbawa hingga Dewasa secara Psikologi

Kebiasaan finansial orang tumbuh sedikit uang terbawa hingga dewasa secara psikologi (Magnific/Freepik) - Image

Kebiasaan finansial orang tumbuh sedikit uang terbawa hingga dewasa secara psikologi (Magnific/Freepik)

JawaPos.com – Tumbuh dalam keterbatasan finansial secara psikologi meninggalkan jejak yang dalam pada cara seseorang berpikir dan bersikap terhadap uang hingga dewasa.

Kebiasaan finansial yang terbentuk di masa kecil sering kali bertahan jauh melampaui kondisi ekonomi yang sudah berubah menjadi lebih baik.

Pola pikir kelangkaan yang dibentuk sejak dini memengaruhi keputusan kecil sehari-hari, dari cara menikmati pengalaman hingga cara merespons pengeluaran.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (13/6), berikut sebelas kebiasaan kecil yang hampir selalu ditemukan pada orang dewasa yang tumbuh tanpa banyak uang untuk hal-hal yang menyenangkan.

1. Ragu sebelum membeli sesuatu yang bersifat hiburan

Bahkan ketika secara finansial sudah mampu, selalu ada jeda sebelum membeli sesuatu yang tidak memiliki tujuan praktis yang jelas.

Filter internal yang secara otomatis bertanya "apakah ini benar-benar perlu?" adalah hasil dari lingkungan finansial awal yang terus membekas hingga kini.

2. Berusaha memaksimalkan setiap pengalaman yang dibayar

Ketika akhirnya memutuskan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang menyenangkan, mereka cenderung mempersiapkannya dengan cermat agar benar-benar terasa sepadan.

Karena pengalaman semacam itu dulu sangat jarang terjadi, setiap momen yang diperoleh terasa lebih bermakna dan direncanakan dengan lebih intentional.

Editor: Candra Mega Sari
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