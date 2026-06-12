Rutin Melakukan 8 Hal Ini? Usia Biologis Anda Mungkin Lebih Muda dari yang Anda Kira Menurut Psikologi

seseorang yang aktif secara fisik./Magnific/pvproductions
JawaPos.com - Usia yang tertera di kartu identitas tidak selalu mencerminkan kondisi tubuh dan pikiran seseorang. Para ilmuwan kini semakin sering membedakan antara usia kronologis (jumlah tahun sejak lahir) dan usia biologis, yaitu seberapa baik tubuh dan otak berfungsi dibandingkan dengan usia sebenarnya.
Menariknya, psikologi menemukan bahwa kebiasaan sehari-hari dan cara seseorang menjalani hidup memiliki pengaruh besar terhadap proses penuaan. Orang yang mempertahankan pola pikir sehat, hubungan sosial yang baik, dan rasa ingin tahu yang tinggi sering kali menunjukkan tanda-tanda penuaan yang lebih lambat.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika beberapa kebiasaan berikut sudah menjadi bagian dari keseharian Anda, ada kemungkinan usia biologis Anda lebih muda daripada yang Anda bayangkan.
1. Anda Tetap Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi
Banyak orang menganggap belajar adalah aktivitas yang berhenti setelah sekolah atau kuliah selesai. Namun, orang yang terus tertarik pada hal-hal baru cenderung menjaga otaknya tetap aktif.
Psikologi menunjukkan bahwa rasa ingin tahu berkaitan dengan fleksibilitas kognitif dan kemampuan beradaptasi. Ketika Anda senang membaca, mencoba keterampilan baru, atau sekadar ingin memahami dunia dengan lebih baik, otak Anda terus membangun koneksi baru.
Tidak peduli apakah Anda berusia 30, 50, atau 70 tahun, semangat untuk terus belajar merupakan tanda bahwa pikiran Anda masih "muda".
2. Anda Mampu Mengelola Stres dengan Sehat
Stres memang tidak dapat dihindari, tetapi cara Anda meresponsnya sangat menentukan.
Orang yang memiliki usia biologis lebih muda biasanya tidak membiarkan masalah menguasai seluruh hidup mereka. Mereka mampu mengambil jeda, menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan mencari solusi tanpa terus-menerus terjebak dalam kecemasan.
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