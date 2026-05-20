Rutin Melakukan 8 Hal Ini? Usia Biologis Anda Mungkin Lebih Muda dari yang Anda Kira

JawaPos.com - Banyak orang mengira usia hanya ditentukan oleh angka di kalender. Padahal, tubuh manusia memiliki sesuatu yang disebut usia biologis — yaitu seberapa “tua” kondisi tubuh Anda sebenarnya berdasarkan fungsi organ, metabolisme, kualitas tidur, kesehatan jantung, kekuatan otot, hingga kondisi otak.

Tidak jarang seseorang berusia 45 tahun secara kronologis, tetapi tubuhnya bekerja seperti orang berusia 35 tahun. Sebaliknya, ada juga yang baru menginjak 30 tahun namun sudah mengalami penurunan energi, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan mudah lelah seperti usia jauh lebih tua.

Kabar baiknya, usia biologis sangat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Artinya, pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu tubuh tetap “muda” lebih lama.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda rutin melakukan delapan hal berikut, kemungkinan besar usia biologis Anda lebih muda dari yang Anda kira.

1. Anda Tetap Aktif Bergerak Setiap Hari

Tubuh manusia dirancang untuk bergerak. Ketika terlalu lama duduk dan jarang aktif, metabolisme melambat, massa otot menurun, dan risiko penyakit meningkat.

Orang yang memiliki usia biologis lebih muda biasanya tidak selalu atlet atau penggemar olahraga berat. Mereka hanya konsisten menjaga tubuh tetap aktif.

Aktivitas sederhana seperti:

berjalan kaki 30–45 menit,

naik tangga,

bersepeda santai,

membersihkan rumah,

atau melakukan peregangan rutin,