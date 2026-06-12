8 Hal yang Membuat Orang Kaya Dipuji Banyak Orang, Tetapi Sering Diremehkan jika Dilakukan oleh Mereka yang Tidak Punya Uang

Ilustrasi orang kaya raya (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, penilaian terhadap seseorang tidak selalu didasarkan pada apa yang dilakukan, tetapi sering kali dipengaruhi oleh siapa yang melakukannya.
Faktor status sosial, jabatan, popularitas, hingga kondisi ekonomi dapat memengaruhi cara orang lain melihat tindakan yang sebenarnya sama.
Fenomena ini sering terlihat dalam urusan finansial. Ketika seseorang yang kaya melakukan suatu hal, banyak orang cenderung melihatnya sebagai tindakan yang cerdas, berani, atau inspiratif.
Namun ketika tindakan yang sama dilakukan oleh seseorang yang kondisi ekonominya biasa saja, respons yang muncul justru bisa berupa keraguan, kritik, bahkan cibiran.
Perbedaan penilaian tersebut bukan berarti selalu benar atau adil. Namun, fenomena ini telah lama menjadi bagian dari dinamika sosial yang terjadi di berbagai lingkungan.
Banyak orang tanpa sadar memberikan nilai lebih kepada tindakan seseorang hanya karena melihat latar belakang ekonominya.
Dilansir dari Yourtango, inilah delapan hal yang sering dipuji ketika dilakukan oleh orang kaya, tetapi justru kerap diremehkan jika dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki banyak uang.
1. Berani Mengambil Risiko dalam Hidup
Ketika orang kaya memutuskan keluar dari pekerjaan tetap untuk membangun bisnis sendiri, banyak orang menyebutnya sebagai langkah berani dan visioner.
Mereka dianggap memiliki keberanian untuk mengejar impian dan menciptakan peluang baru.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang