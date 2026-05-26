Orang yang Berbicara Sendiri dengan Suara Keras Sering Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara sendiri dengan suara keras./ Magnific/Nebas
JawaPos.com - Banyak orang menganggap kebiasaan berbicara sendiri dengan suara keras sebagai sesuatu yang aneh, memalukan, atau bahkan mengkhawatirkan.
Tidak sedikit pula yang langsung mengaitkannya dengan stres atau gangguan mental. Padahal, dalam dunia psikologi, berbicara sendiri atau self-talk adalah fenomena yang sangat umum dan justru sering dikaitkan dengan berbagai fungsi mental yang sehat.
Coba perhatikan sekeliling Anda. Ada orang yang tanpa sadar berkata, “Di mana tadi aku taruh kunci?” sambil mencari barang. Ada juga yang berbicara sendiri saat bekerja, menyusun strategi, menghafal sesuatu, bahkan saat sedang memotivasi diri. Kebiasaan ini sebenarnya lebih normal daripada yang dibayangkan.
Para psikolog menjelaskan bahwa berbicara sendiri dapat membantu seseorang memproses informasi, mengelola emosi, meningkatkan fokus, hingga memperkuat motivasi. Menariknya lagi, orang yang sering berbicara sendiri dengan suara keras kerap menunjukkan pola kepribadian tertentu yang unik.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang terbiasa berbicara sendiri dengan suara keras menurut sudut pandang psikologi.
1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi
Salah satu ciri paling umum dari orang yang sering berbicara sendiri adalah tingkat self-awareness atau kesadaran diri yang tinggi. Mereka cenderung lebih sering memeriksa apa yang sedang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan.
Saat seseorang berbicara sendiri, sebenarnya ia sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Proses ini membantu otak mengatur informasi dan memahami situasi dengan lebih jelas.
Misalnya, seseorang berkata:
“Aku sebenarnya marah karena merasa tidak dihargai.”
