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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 11 Juni 2026 | 15.41 WIB

6 Tanda Kamu Punya Bos Minim Usaha yang Tidak Menghargaimu di Tempat Kerja

Tanda punya bos minim usaha yang tidak menghargaimu di tempat kerja (Magnific/Yanalya) - Image

Tanda punya bos minim usaha yang tidak menghargaimu di tempat kerja (Magnific/Yanalya)

JawaPos.com - Hubungan dengan bos di tempat kerja bukan sekadar soal gaji dan jam kerja, melainkan juga tentang bagaimana seseorang merasa dihargai atau tidak dihargai.

Bos yang minim usaha menunjukkan tanda-tanda yang sangat jelas dalam cara mereka memperlakukan karyawan di tempat kerja sehari-hari.

Memahami tanda-tanda ini penting agar karyawan bisa membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana melindungi diri dari dampak negatif bos yang tidak menghargai mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (11/6), berikut  enam tanda nyata bahwa kamu sedang berhadapan dengan bos yang minim usaha dan tidak memberikan penghargaan yang layak di tempat kerja.

1. Tidak pernah mengakui kerja kerasmu

Bos yang baik seharusnya memberikan pujian dan pengakuan ketika kamu memberikan kontribusi nyata yang berdampak positif bagi tim dan perusahaan.

Ketika bos tidak pernah memperhatikan elemen positif yang kamu bawa, itu bukan cerminan dari nilai kerjamu melainkan cerminan dari kualitas kepemimpinan mereka.

Kurangnya pengakuan ini perlahan menggerogoti motivasi dan kepercayaan diri karyawan yang sesungguhnya bekerja dengan penuh dedikasi.

Pekerjaanmu tetap bernilai dan berharga terlepas dari apakah bos menyampaikannya atau tidak, namun pengakuan yang layak tetap menjadi hakmu sebagai karyawan.

2. Sering mengingkari janji yang sudah dibuat

Editor: Candra Mega Sari
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