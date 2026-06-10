Kesendirian Terasa Seperti Kebebasan? Anda Mungkin Telah Menguasai 9 Keterampilan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin ramai dan serba terhubung, banyak orang menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari.

Tidak sedikit yang merasa cemas ketika tidak memiliki teman bicara, jadwal pertemuan, atau notifikasi yang terus berdatangan. Namun, bagi sebagian orang, waktu sendiri justru terasa seperti kebebasan.

Mereka tidak merasa kesepian ketika berada sendirian. Sebaliknya, mereka menemukan ketenangan, kejernihan pikiran, dan kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik.

Menurut psikologi, kemampuan menikmati kesendirian bukanlah tanda bahwa seseorang antisosial atau tidak membutuhkan orang lain. Sering kali, itu merupakan hasil dari beberapa keterampilan emosional dan mental yang telah berkembang dengan baik.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), jika Anda merasa waktu sendiri lebih membebaskan daripada menakutkan, mungkin Anda telah menguasai sembilan keterampilan berikut.

1. Anda Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi

Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya mengenal dirinya sendiri dengan cukup baik. Mereka memahami apa yang mereka sukai, apa yang membuat mereka stres, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka.

Kesadaran diri ini memungkinkan mereka untuk tidak selalu mencari validasi dari luar. Mereka mampu mengevaluasi perasaan, pikiran, dan tujuan hidup secara mandiri.

Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai self-awareness, yaitu fondasi penting dalam kecerdasan emosional. Orang yang memilikinya cenderung lebih tenang dan tidak mudah terbawa tekanan sosial.