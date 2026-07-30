Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.01 WIB

Sering Diragukan Tapi Berpotensi Sukses, Ini 8 Ciri Orang Bermental Juara

Ilustrasi tanda seseorang akan sukses di masa depan. (freepik) - Image

Ilustrasi tanda seseorang akan sukses di masa depan. (freepik)

JawaPos.com – Banyak orang yang berhasil dalam hidup ternyata pernah mengalami keraguan dari lingkungan sekitar.

Komentar negatif, kurangnya dukungan, atau anggapan bahwa seseorang tidak mampu sering menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan.

Dalam sudut pandang psikologi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keberuntungan, tetapi juga oleh pola pikir, ketahanan mental, serta kebiasaan yang terus dilakukan secara konsisten.

Orang-orang yang tetap melangkah meski diragukan biasanya memiliki karakter tertentu yang membantu mereka melewati berbagai tantangan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan meski sering dianggap sebelah mata.

Berikut delapan tanda tersebut.

1. Mampu Melihat Kegagalan sebagai Pelajaran

Salah satu ciri orang yang berpotensi sukses adalah tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari perjalanan.

Mereka memahami bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari proses berkembang.

Alih-alih menyerah ketika menghadapi hambatan, mereka memilih mengevaluasi apa yang kurang dan mencari cara untuk memperbaikinya.

Kemampuan bangkit setelah mengalami kegagalan menunjukkan adanya ketahanan mental yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Berpura-pura Sukses Tapi Sebenarnya Sedang Bangkrut? Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Berpura-pura Sukses Tapi Sebenarnya Sedang Bangkrut? Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

Kamis, 30 Juli 2026 | 22.33 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh dalam Kemiskinan Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Unik Ini Saat Dewasa - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Tumbuh dalam Kemiskinan Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Unik Ini Saat Dewasa

Kamis, 30 Juli 2026 | 22.32 WIB

Tak Hanya Soal Wajah, Ini 8 Perilaku yang Membuat Orang Tampak Lebih Muda - Image
Kepribadian

Tak Hanya Soal Wajah, Ini 8 Perilaku yang Membuat Orang Tampak Lebih Muda

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.18 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore