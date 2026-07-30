Sering Diragukan Tapi Berpotensi Sukses, Ini 8 Ciri Orang Bermental Juara

JawaPos.com – Banyak orang yang berhasil dalam hidup ternyata pernah mengalami keraguan dari lingkungan sekitar.

Komentar negatif, kurangnya dukungan, atau anggapan bahwa seseorang tidak mampu sering menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan.

Dalam sudut pandang psikologi, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau keberuntungan, tetapi juga oleh pola pikir, ketahanan mental, serta kebiasaan yang terus dilakukan secara konsisten.

Orang-orang yang tetap melangkah meski diragukan biasanya memiliki karakter tertentu yang membantu mereka melewati berbagai tantangan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan meski sering dianggap sebelah mata.

Berikut delapan tanda tersebut.

1. Mampu Melihat Kegagalan sebagai Pelajaran Salah satu ciri orang yang berpotensi sukses adalah tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari perjalanan.

Mereka memahami bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian dari proses berkembang.

Alih-alih menyerah ketika menghadapi hambatan, mereka memilih mengevaluasi apa yang kurang dan mencari cara untuk memperbaikinya.