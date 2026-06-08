Ini Ciri Kepribadian Orang yang Suka Kopi Hitam Menurut Psikologi, Ternyata Ada Makna Tersembunyinya

JawaPos.com - Kopi bukan lagi sekadar minuman pengusir kantuk, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas banyak orang. Di antara berbagai jenis minuman kopi yang semakin variatif, kopi hitam tetap memiliki tempat tersendiri bagi sebagian orang yang setia dengan rasa aslinya tanpa tambahan apa pun.



Menariknya, pilihan sederhana ini ternyata sering dikaitkan dengan pola kepribadian tertentu dalam perspektif psikologi. Cara seseorang menikmati kopi bisa mencerminkan bagaimana mereka memandang kenyataan, mengambil keputusan, hingga menghadapi tekanan dalam hidup sehari-hari.



Dalam budaya modern yang penuh dengan "versi yang sudah dipoles", pilihan terhadap sesuatu yang apa adanya menjadi hal yang semakin jarang. Karena itu, peminum kopi hitam kerap dipersepsikan memiliki karakter yang berbeda dibanding mereka yang memilih minuman dengan banyak tambahan rasa.



Dilansir dari Bolde, Senin (8/6), psikologi menyebut bahwa orang yang menyukai kopi hitam sering kali memiliki kecenderungan untuk mencari realitas yang lebih jujur dan tidak dibungkus berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

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1. Lebih Suka Sesuatu yang Apa Adanya



Orang yang memilih kopi hitam umumnya tidak membutuhkan tambahan untuk menikmati sesuatu. Mereka cenderung lebih menghargai hal yang murni tanpa perlu banyak modifikasi.



Dalam kehidupan sehari-hari, ini tercermin dari cara mereka menilai situasi secara langsung tanpa banyak pembenaran.



Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tampilan luar yang dibuat-buat. Bagi mereka, inti dari sesuatu jauh lebih penting daripada kemasannya.



2. Tahan terhadap Situasi yang Tidak Nyaman