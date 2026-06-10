5 Kebiasaan yang Diam-diam Merusak Kesehatan Mental Anda

ilustrasi orang yang mengalami stres. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan penuh kesibukan, kita sering mengabaikan kesejahteraan mental.

Kita lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

Kebiasaan-kebiasaan tertentu nyatanya memengaruhi kesehatan emosional sedemikian rupa sehingga seiring waktu, otak kita memasuki mode bertahan hidup.

Ini bisa menyebabkan kesehatan mental memburuk dengan kecemasan, penurunan kognitif, dan pola yang menguras energi secara keseluruhan.

Melansir English jagran, berikut lima kebiasaan yang diam-diam merusak kesehatan mental Anda.

1. Berusaha menyenangkan orang lain

Kebiasaan menyenangkan orang lain muncul ketika Anda terus-menerus memprioritaskan kebutuhan, pendapat, dan persetujuan orang lain di atas kebutuhan, pendapat, dan persetujuan sendiri.

Ketika mengatakan tidak menjadi lebih sulit daripada menanggung beban stres dan panik.