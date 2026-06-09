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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.58 WIB

9 Bahasa Tubuh Kurang Dikenal yang Menunjukkan Seseorang Sangat Tertarik Padamu, tetapi Tidak Tahu Mengungkapkannya

seseorang yang sangat tertarik kepada pasangannya./Magnific/dragonimages - Image

seseorang yang sangat tertarik kepada pasangannya./Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Ketertarikan tidak selalu diungkapkan lewat kata-kata. Banyak orang justru menyembunyikan perasaan mereka karena malu, takut ditolak, atau tidak tahu bagaimana mengungkapkannya.

Dalam kondisi seperti itu, bahasa tubuh sering kali menjadi "jendela" yang memperlihatkan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia kerap mengirimkan sinyal nonverbal secara tidak sadar ketika mereka tertarik pada seseorang. Menariknya, beberapa tanda tersebut sangat halus sehingga sering kali tidak disadari atau disalahartikan sebagai kebiasaan biasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat sembilan tanda bahasa tubuh yang kurang dikenal yang dapat menunjukkan seseorang sangat tertarik padamu, tetapi masih kesulitan untuk mengungkapkannya secara langsung.

1. Mereka Secara Tidak Sadar Menyesuaikan Posisi Tubuh denganmu

Salah satu fenomena yang dikenal dalam psikologi adalah mirroring atau pencerminan. Ketika seseorang memiliki ketertarikan atau merasa nyaman dengan orang lain, mereka cenderung meniru gerakan, posisi duduk, atau cara berbicara lawan bicaranya secara tidak sadar.

Misalnya, ketika kamu menyandarkan tubuh ke kursi, beberapa saat kemudian mereka melakukan hal yang sama. Ketika kamu tersenyum, mereka ikut tersenyum dengan ekspresi yang mirip.

Ini bukan tindakan yang disengaja, melainkan tanda bahwa otak mereka berusaha membangun kedekatan emosional.

2. Kaki Mereka Sering Mengarah ke Arahmu

Banyak orang fokus pada kontak mata, padahal arah kaki sering kali lebih jujur daripada ekspresi wajah.

Editor: Hanny Suwindari
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