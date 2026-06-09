Orang-Orang yang Suka Hujan Biasanya Punya 9 Kebiasaan dan Cara Berpikir Cerdas Ini, Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menyukai hujan./ (Your Tango)
JawaPos.com — Tidak semua orang menganggap hujan sebagai cuaca yang menyebalkan. Bagi sebagian orang, suara rintik air dan langit mendung justru menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan pada hari-hari biasa.
Menariknya, preferensi terhadap cuaca hujan ternyata tidak hanya berkaitan dengan selera pribadi. Cara seseorang menikmati suasana hujan juga kerap mencerminkan pola pikir dan kebiasaan tertentu yang membuatnya mampu melihat situasi dari sudut pandang berbeda.
Orang yang menyukai hujan biasanya memanfaatkan momen tersebut untuk beristirahat, merenung, atau melakukan aktivitas yang mereka sukai. Kebiasaan ini sering dikaitkan dengan sifat reflektif, kreativitas, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik.
Dilansir dari Your Tango, Selasa (9/6), orang-orang yang paling bahagia saat hujan turun umumnya memiliki sejumlah karakter dan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan kecerdasan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut!
1. Mereka memilih berpikir positif daripada mengeluh
Orang yang menyukai hujan cenderung tidak membuang energi untuk mengeluhkan cuaca. Ketika rencana berubah akibat hujan, mereka lebih memilih menyesuaikan diri daripada merasa kesal.
Mereka memanfaatkan waktu untuk membaca buku, menonton film, atau sekadar menikmati suasana yang lebih tenang. Kebiasaan ini menunjukkan kemampuan mengelola situasi dengan lebih bijak dan terarah.
2. Mereka nyaman dengan kesunyian
Banyak orang merasa bosan saat harus berada di rumah karena hujan. Sebaliknya, orang yang menyukai hujan justru menikmati suasana yang lebih tenang.
Mereka menghargai waktu untuk diri sendiri dan tidak merasa harus terus berada di tengah keramaian. Kesunyian menjadi kesempatan untuk berpikir dan mendengarkan banyak hal dengan lebih baik.
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