8 Alasan Mengapa Orang yang Paling Cerdas Bisa Menjadi Pendengar Terburuk Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi pendengar buruk / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kecerdasan selalu identik dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa orang yang sangat cerdas belum tentu menjadi pendengar yang baik. Bahkan, dalam beberapa situasi, tingkat kecerdasan yang tinggi justru dapat membuat seseorang lebih sulit mendengarkan secara efektif.

Menjadi pendengar bukan hanya soal diam saat orang lain berbicara. Mendengarkan membutuhkan perhatian penuh, empati, kemampuan menahan penilaian, dan kesediaan memahami sudut pandang orang lain. Ketika salah satu aspek tersebut hilang, kualitas komunikasi pun menurun.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (23/7), terdapat delapan alasan mengapa orang yang paling cerdas bisa menjadi pendengar terburuk menurut psikologi.



1. Terlalu Cepat Menyimpulkan Pembicaraan



Orang dengan kemampuan berpikir tinggi biasanya memproses informasi lebih cepat dibandingkan kebanyakan orang. Mereka sering kali sudah mampu menebak akhir dari sebuah cerita bahkan sebelum lawan bicara selesai berbicara.



Dalam psikologi komunikasi, kecenderungan ini dikenal sebagai premature closure, yaitu mengambil kesimpulan sebelum informasi diterima secara lengkap.



Akibatnya, mereka sering memotong pembicaraan, memberikan solusi terlalu cepat, atau menganggap sudah memahami masalah sepenuhnya. Padahal, informasi penting sering kali baru muncul di bagian akhir percakapan.



Pendengar yang baik justru memberi ruang bagi lawan bicara untuk menyampaikan seluruh isi pikirannya tanpa interupsi.



2. Lebih Fokus Menyusun Jawaban daripada Mendengarkan



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa banyak orang tidak benar-benar mendengarkan. Mereka lebih sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya.



Pada individu yang sangat cerdas, kecenderungan ini bisa lebih kuat. Otak mereka terus bekerja menyusun argumen, membandingkan data, atau mencari solusi, sehingga perhatian terhadap isi pembicaraan menjadi berkurang.



Mereka tampak mendengarkan, tetapi sebenarnya sedang "berdialog" dengan pikirannya sendiri.



Hal ini menyebabkan banyak detail penting terlewat, termasuk emosi yang sedang dirasakan lawan bicara.



3. Terlalu Percaya pada Pengetahuan Sendiri



Psikologi mengenal konsep overconfidence bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk terlalu yakin terhadap kemampuan atau pengetahuannya sendiri.



Semakin banyak seseorang mengetahui suatu bidang, semakin besar kemungkinan ia merasa sudah memahami persoalan orang lain.



Akibatnya, mereka kurang tertarik mendengarkan penjelasan secara lengkap karena menganggap sudah mengetahui jawabannya.



Padahal, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Pengetahuan teoritis tidak selalu mampu menggantikan pemahaman terhadap pengalaman pribadi seseorang.



4. Sulit Menoleransi Penjelasan yang Bertele-tele



Orang yang berpikir cepat biasanya menyukai komunikasi yang singkat, langsung, dan efisien.



Ketika bertemu dengan seseorang yang menjelaskan sesuatu secara perlahan atau berputar-putar, mereka lebih mudah kehilangan fokus.



Dalam kondisi ini, perhatian mulai beralih ke hal lain, meskipun secara fisik mereka masih terlihat mendengarkan.



Padahal, sebagian orang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya.



Kesabaran merupakan bagian penting dari kemampuan mendengarkan yang efektif.



5. Cenderung Mengubah Percakapan Menjadi Debat



Orang yang memiliki kemampuan analitis tinggi sering menikmati diskusi logis.



Namun, dalam hubungan sosial, tidak semua percakapan bertujuan mencari siapa yang paling benar.



Banyak orang hanya ingin didengar, dipahami, atau memperoleh dukungan emosional.



Ketika setiap percakapan berubah menjadi ajang mengoreksi fakta atau mempertanyakan logika, lawan bicara bisa merasa tidak dihargai.



Psikologi interpersonal menekankan bahwa validasi emosional sering kali lebih penting daripada memenangkan argumen.



6. Kurang Memperhatikan Isyarat Emosi



Komunikasi tidak hanya terdiri atas kata-kata.



Ekspresi wajah, nada suara, jeda, hingga bahasa tubuh merupakan bagian penting dari pesan yang disampaikan.



Sebagian orang yang sangat berorientasi pada analisis lebih fokus pada isi informasi dibandingkan emosi di baliknya.



Akibatnya, mereka mungkin mampu memahami fakta dengan sangat baik, tetapi gagal menangkap bahwa lawan bicara sedang sedih, kecewa, atau membutuhkan empati.



Kemampuan mendengarkan yang baik memerlukan keseimbangan antara memahami isi pembicaraan dan membaca kondisi emosional seseorang.



7. Terlalu Ingin Memberikan Solusi



Keinginan membantu merupakan hal yang positif.



Namun, banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa tidak semua orang membutuhkan solusi saat bercerita.



Sering kali mereka hanya ingin didengarkan tanpa dihakimi.



Orang yang sangat cerdas cenderung segera menawarkan langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah.



Niat tersebut memang baik, tetapi dapat membuat lawan bicara merasa emosinya diabaikan.



Pendengar yang efektif biasanya akan bertanya lebih dulu, seperti, "Kamu ingin didengarkan saja atau ingin mencari solusi bersama?"



Pertanyaan sederhana ini menunjukkan empati sekaligus menghargai kebutuhan lawan bicara.



8. Menganggap Mendengarkan sebagai Aktivitas Pasif



Kesalahan terbesar adalah menganggap mendengarkan hanya berarti diam.



Dalam psikologi, active listening atau mendengarkan aktif melibatkan perhatian penuh, kontak mata, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengulang inti pembicaraan, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa pesan benar-benar dipahami.



Orang yang sangat cerdas terkadang merasa cukup dengan mendengar isi informasi.



Padahal, lawan bicara juga membutuhkan tanda bahwa mereka benar-benar diperhatikan.



Mendengarkan aktif merupakan keterampilan yang harus dilatih, bukan kemampuan yang otomatis dimiliki karena seseorang memiliki IQ tinggi.



Kecerdasan dan Kemampuan Mendengarkan Tidak Selalu Berjalan Bersamaan



Kecerdasan intelektual memang membantu seseorang berpikir cepat, menganalisis masalah, dan menemukan solusi. Namun, kualitas hubungan antarmanusia lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan mendengarkan, empati, serta kecerdasan emosional.



Psikologi menunjukkan bahwa pendengar terbaik bukan selalu orang yang paling pintar, melainkan mereka yang mampu hadir sepenuhnya dalam percakapan, menahan keinginan untuk menghakimi, serta memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dipahami.





Pada akhirnya, kemampuan mendengarkan adalah bentuk penghargaan terhadap orang lain. Semakin seseorang mampu mengendalikan ego dan benar-benar memperhatikan lawan bicaranya, semakin besar peluang terciptanya hubungan yang sehat, saling percaya, dan penuh makna.***