Jika Anda Ingin Benar-Benar Berkembang Pesat, Lakukan 6 Trik Pikiran Sederhana untuk Membantu Anda Sukses Menurut Psikologi

seseorang yang berkembang pesat / foto: Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dianggap sebagai hasil dari bakat, keberuntungan, atau kesempatan yang datang di waktu yang tepat. Namun, penelitian psikologi menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan justru berasal dari cara seseorang berpikir. Pikiran yang sehat dan terlatih mampu memengaruhi kebiasaan, keputusan, hingga kemampuan menghadapi tantangan.

Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, melainkan karena mereka memiliki pola pikir yang membatasi diri. Sebaliknya, orang-orang yang berkembang pesat biasanya memiliki cara berpikir yang sederhana tetapi sangat efektif. Mereka melatih otaknya untuk melihat peluang, belajar dari kesalahan, dan tetap bergerak maju meskipun menghadapi berbagai hambatan.



Kabar baiknya, pola pikir tersebut bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Psikologi modern menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kemampuan beradaptasi melalui proses yang dikenal sebagai neuroplasticity, yaitu kemampuan otak membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang.



Artinya, siapa pun dapat melatih pikirannya agar menjadi lebih produktif dan lebih siap menghadapi tantangan hidup.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), terdapat enam trik pikiran sederhana menurut psikologi yang dapat membantu Anda berkembang lebih cepat dan meraih kesuksesan.



1. Ubah Pertanyaan dalam Pikiran Anda



Cara kita bertanya kepada diri sendiri sangat menentukan kualitas jawaban yang diberikan otak.



Ketika mengalami kegagalan, banyak orang langsung bertanya, "Kenapa saya selalu gagal?" Pertanyaan seperti ini membuat otak mencari bukti yang memperkuat keyakinan negatif tersebut.



Sebaliknya, psikolog menyarankan untuk mengganti pertanyaan menjadi lebih konstruktif, seperti:



Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini?

Langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini?

Kesempatan apa yang sebenarnya sedang terbuka?



Otak akan bekerja mencari solusi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Inilah mengapa mengubah kualitas pertanyaan dapat mengubah kualitas hidup.



2. Fokus pada Kemajuan, Bukan Kesempurnaan



Salah satu penyebab utama seseorang berhenti berkembang adalah perfeksionisme.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang terlalu mengejar kesempurnaan justru lebih sering menunda pekerjaan karena takut hasilnya tidak sesuai harapan.



Sebaliknya, mereka yang fokus pada kemajuan akan terus bergerak meskipun hasilnya belum sempurna.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berdampak dibandingkan menunggu waktu yang dianggap "sempurna".



Daripada berkata:



"Saya akan mulai ketika semuanya siap."



Lebih baik katakan:



"Saya mulai sekarang, lalu memperbaikinya sambil berjalan."



Cara berpikir ini membantu mengurangi rasa takut sekaligus meningkatkan produktivitas.



3. Bayangkan Proses, Bukan Hanya Hasil Akhir



Banyak orang membayangkan keberhasilan, tetapi lupa membayangkan proses untuk mencapainya.



Dalam psikologi, visualisasi akan lebih efektif jika seseorang membayangkan langkah-langkah yang harus dilakukan, bukan hanya hasil akhirnya.



Misalnya, jika ingin menjadi lebih sehat, jangan hanya membayangkan tubuh ideal. Bayangkan juga diri Anda bangun pagi, memakai sepatu olahraga, berlari, memilih makanan sehat, dan tetap konsisten setiap hari.



Visualisasi proses membuat otak lebih siap menjalankan tindakan nyata karena terasa lebih realistis dan dapat dicapai.



4. Gunakan Kekuatan Kebiasaan Kecil



Perubahan besar hampir selalu dimulai dari tindakan kecil.



Psikologi perilaku menjelaskan bahwa kebiasaan kecil lebih mudah dipertahankan dibanding perubahan drastis.



Misalnya:



Membaca satu halaman buku setiap hari.

Menabung sedikit secara rutin.

Berolahraga lima menit setiap pagi.

Menulis tiga hal yang disyukuri setiap malam.



Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat dalam seminggu. Namun, setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, perubahan kecil tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat besar.



Kesuksesan sering kali merupakan akumulasi dari ribuan keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten.



5. Berhenti Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Media sosial membuat kita mudah melihat pencapaian orang lain, tetapi jarang memperlihatkan perjuangan mereka.



Menurut psikologi sosial, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dapat menurunkan rasa percaya diri, meningkatkan stres, bahkan memicu kecemasan.



Sebaliknya, bandingkan diri Anda dengan versi diri sendiri di masa lalu.



Tanyakan:



Apakah saya lebih baik dibanding enam bulan lalu?

Apa keterampilan baru yang sudah saya kuasai?

Kebiasaan positif apa yang sudah berhasil saya bangun?



Fokus pada perkembangan pribadi membuat motivasi datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan orang lain.



6. Latih Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset)



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan seseorang dapat berkembang melalui latihan, usaha, dan pengalaman.



Orang dengan pola pikir bertumbuh melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar.



Mereka tidak berkata:



"Saya memang tidak berbakat."



Melainkan:



"Saya belum bisa sekarang, tetapi saya bisa belajar."



Satu kata sederhana, yaitu "belum", memiliki kekuatan besar.



Daripada berkata:



Saya tidak bisa berbicara di depan umum.



Cobalah mengatakan:



Saya belum bisa berbicara di depan umum.



Perubahan kecil dalam cara berbicara kepada diri sendiri dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar.



Mengapa Enam Trik Ini Sangat Efektif?



Semua trik di atas memiliki satu kesamaan, yaitu membantu otak berpindah dari pola pikir reaktif menuju pola pikir proaktif.



Ketika seseorang berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mengendalikan responsnya sendiri, ia akan lebih mudah mengambil keputusan yang lebih baik.



Psikologi menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang konsisten jauh lebih berpengaruh dibanding perubahan besar yang hanya berlangsung sesaat.



Itulah sebabnya orang-orang sukses biasanya tidak memiliki satu kebiasaan luar biasa, melainkan banyak kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.



Penutup



Kesuksesan bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi juga tentang melatih cara berpikir yang lebih sehat dan produktif. Enam trik sederhana ini mungkin terlihat sepele, tetapi jika diterapkan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang.



Mulailah dengan mengubah pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri, fokus pada kemajuan, membayangkan proses, membangun kebiasaan kecil, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mengembangkan growth mindset. Sedikit demi sedikit, Anda akan membangun fondasi mental yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan dan meraih tujuan hidup.



