Menikmati Kesendirian, 9 Tanda Anda Telah Menguasai Kesunyian Tanpa Merasa Kesepian Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era media sosial yang serba terhubung, kesendirian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika harus menghabiskan waktu sendirian.

Mereka segera mencari distraksi, membuka ponsel, menghubungi teman, atau menyalakan televisi hanya untuk mengusir rasa sepi.

Namun psikologi modern menunjukkan bahwa kesendirian dan kesepian adalah dua hal yang sangat berbeda. Kesepian adalah perasaan kehilangan koneksi emosional yang bermakna, sedangkan kesendirian hanyalah kondisi ketika seseorang sedang tidak bersama orang lain.

Seseorang bisa berada di tengah keramaian dan tetap merasa kesepian, atau justru sendirian tetapi merasa damai dan utuh.

Orang yang matang secara emosional biasanya mampu menikmati waktu sendiri tanpa merasa terasing. Mereka telah mengembangkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri sehingga kesunyian tidak lagi terasa menakutkan. Sebaliknya, kesunyian menjadi ruang untuk bertumbuh, merenung, dan memulihkan energi.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat 9 tanda bahwa Anda telah menguasai seni menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian menurut perspektif psikologi.

1. Anda Tidak Merasa Harus Selalu Ditemani

Salah satu tanda paling jelas adalah Anda tidak lagi menganggap kebersamaan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat.

Bukan berarti Anda antisosial atau tidak menyukai orang lain. Anda tetap menikmati hubungan yang hangat dan bermakna. Namun kebahagiaan Anda tidak bergantung pada keberadaan orang lain.