8 Pilihan Kosakata Halus yang dengan Cepat Membuat Anda Terdengar Lebih Percaya Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Cara kita berbicara sering kali menentukan bagaimana orang lain memandang kemampuan, kredibilitas, dan tingkat kepercayaan diri kita.

Menariknya, rasa percaya diri tidak selalu ditunjukkan melalui suara yang keras atau sikap yang dominan. Dalam banyak situasi, justru pilihan kata yang tepat dapat membuat seseorang terlihat lebih yakin, kompeten, dan meyakinkan.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan memengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita.

Kata-kata tertentu memberikan kesan ketegasan, kejelasan, dan keyakinan, sementara kata-kata lain dapat membuat kita terdengar ragu-ragu meskipun sebenarnya memiliki kemampuan yang baik.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), terdapat delapan pilihan kosakata halus yang dapat membantu Anda terdengar lebih percaya diri dalam percakapan sehari-hari, rapat kerja, presentasi, maupun diskusi penting.

1. Ganti “Saya rasa” dengan “Saya yakin”

Banyak orang tanpa sadar memulai kalimat dengan frasa seperti:

“Saya rasa ini bisa berhasil.”

“Saya rasa itu ide yang bagus.”

Meskipun terdengar sopan, frasa “saya rasa” sering kali memberikan kesan ketidakpastian. Sebaliknya, menggunakan “saya yakin” menunjukkan bahwa Anda memiliki dasar pemikiran yang kuat.