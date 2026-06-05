8 Ungkapan yang Terdengar Seperti Pujian, tetapi Sebenarnya Bisa Menunjukkan Seseorang Diam-Diam Iri Padamu Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua pujian lahir dari rasa kagum yang tulus. Terkadang, seseorang mengucapkan kata-kata yang terdengar positif di permukaan, tetapi menyimpan emosi lain di baliknya. Salah satu emosi yang paling sering tersembunyi adalah rasa iri.



Menurut psikologi, iri hati merupakan respons alami ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap memiliki sesuatu yang lebih baik, baik itu kesuksesan, penampilan, hubungan, maupun pencapaian hidup. Tidak semua orang yang merasa iri akan menunjukkannya secara terang-terangan. Banyak yang justru menyamarkannya dalam bentuk komentar yang terdengar seperti pujian.



Tentu saja, satu kalimat saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang pasti iri.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (5/6), jika ungkapan-ungkapan berikut sering muncul bersamaan dengan nada meremehkan, sindiran halus, atau perilaku yang tidak konsisten, bisa jadi itu merupakan tanda adanya kecemburuan yang tersembunyi.



1. “Kamu memang beruntung ya.”



Sekilas, kalimat ini terdengar seperti pengakuan atas keberhasilan seseorang. Namun, dalam banyak situasi, ungkapan ini justru mengabaikan kerja keras yang telah dilakukan.



Alih-alih mengakui usaha, disiplin, dan pengorbanan yang mengantarkan seseorang pada keberhasilan, fokusnya dialihkan kepada faktor keberuntungan semata.



Misalnya, setelah bertahun-tahun bekerja keras hingga mendapat promosi, seseorang berkata:



"Wah, kamu memang beruntung ya bisa dapat posisi itu."



Komentar seperti ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa pencapaian tersebut terjadi karena nasib baik, bukan karena kemampuan atau dedikasi.



Dalam psikologi sosial, ini sering dianggap sebagai cara untuk melindungi harga diri sendiri. Dengan mengaitkan kesuksesan orang lain pada keberuntungan, seseorang tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa orang tersebut mungkin memang bekerja lebih keras atau memiliki kompetensi yang lebih tinggi.



2. “Aku sih nggak mau punya hidup seperti kamu, tapi keren juga.”



Ini merupakan contoh pujian yang disertai penolakan.



Pada bagian awal kalimat, pembicara berusaha menciptakan jarak dengan pencapaian atau gaya hidup yang sebenarnya membuatnya tidak nyaman. Kemudian ia menambahkan kata-kata positif agar terdengar sopan.



Contohnya:



"Aku sih nggak mau kerja sampai malam terus seperti kamu, tapi hebat juga bisa sukses begitu."



Kalimat semacam ini sering mengandung pesan tersembunyi bahwa keberhasilanmu sebenarnya tidak terlalu menarik atau bahkan tidak layak ditiru.



Padahal, jika benar-benar mengagumi, seseorang biasanya bisa memberikan apresiasi tanpa harus merendahkan pilihan hidup orang lain terlebih dahulu.



3. “Kamu enak sih, orang-orang selalu mendukung kamu.”



Pernyataan ini terdengar seperti pengakuan bahwa kamu memiliki lingkungan yang baik. Namun, terkadang ada asumsi tersembunyi bahwa keberhasilanmu terjadi karena bantuan orang lain, bukan kemampuan pribadi.



Orang yang iri sering kesulitan menerima bahwa seseorang berhasil karena kombinasi usaha, keterampilan, dan dukungan sosial yang sehat.



Akibatnya, mereka lebih memilih menyoroti faktor eksternal.



Padahal kenyataannya, membangun relasi yang baik dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang juga merupakan hasil dari usaha yang tidak sedikit.



4. “Aku nggak nyangka kamu bisa melakukan itu.”



Makna kalimat ini sangat bergantung pada konteks dan nada bicara.



Jika diucapkan dengan tulus, ungkapan tersebut bisa menjadi bentuk kekaguman. Namun jika disampaikan dengan ekspresi meremehkan, maknanya bisa berubah menjadi:



"Aku tidak pernah menganggap kamu cukup mampu untuk mencapai hal tersebut."



Komentar seperti ini sering mengandung bias tersembunyi tentang kemampuan seseorang.



Alih-alih fokus pada prestasi yang telah dicapai, perhatian justru diarahkan pada keterkejutan bahwa kamu berhasil melakukannya.



Dalam beberapa kasus, ini mencerminkan bahwa pembicara memiliki ekspektasi yang rendah terhadapmu sejak awal.



5. “Kalau aku punya kesempatan yang sama, aku juga bisa seperti itu.”



Ungkapan ini termasuk salah satu bentuk pujian yang paling sering digunakan untuk menyamarkan rasa iri.



Di satu sisi, seseorang mengakui hasil yang telah kamu capai. Namun di sisi lain, ia langsung berusaha menyamakan dirinya denganmu.



Pesan tersiratnya adalah:



"Keberhasilanmu tidak terlalu istimewa. Aku juga bisa melakukannya jika kondisinya sama."



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai upaya menjaga citra diri agar tidak merasa tertinggal dibanding orang lain.



Daripada mengakui keunggulan atau usaha yang dilakukan seseorang, mereka memilih mencari alasan yang membuat pencapaian tersebut tampak biasa saja.



6. “Kamu berubah banget sekarang.”



Kalimat ini tidak selalu negatif. Namun ketika diucapkan setelah kamu mencapai keberhasilan tertentu, terkadang terdapat nuansa sindiran yang sulit diabaikan.



Misalnya setelah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan kondisi finansial, atau membangun kepercayaan diri, seseorang berkata:



"Wah, sekarang kamu berubah banget ya."



Jika tidak disertai penjelasan yang positif, komentar tersebut bisa menjadi cara halus untuk menyampaikan ketidaknyamanan mereka terhadap perkembanganmu.



Orang yang iri kadang merasa lebih nyaman ketika orang lain tetap berada pada posisi yang sama. Ketika melihat seseorang berkembang pesat, mereka merasa hubungan atau keseimbangan yang selama ini ada mulai berubah.



7. “Hebat sih, tapi jangan terlalu bangga dulu.”



Pujian yang sehat biasanya memberikan apresiasi tanpa perlu langsung menjatuhkan semangat seseorang.



Sebaliknya, orang yang menyimpan rasa iri sering merasa perlu menambahkan peringatan atau kritik tepat setelah memberikan pujian.



Contohnya:



"Hebat sih bisnis kamu berkembang cepat, tapi jangan terlalu bangga dulu."



Tentu sikap rendah hati memang penting. Namun jika komentar semacam ini muncul terus-menerus setiap kali kamu mencapai sesuatu, bisa jadi itu bukan nasihat yang tulus, melainkan upaya untuk mengurangi kebahagiaan yang sedang kamu rasakan.



8. “Kamu memang selalu lebih baik dari kami.”



Kalimat ini terdengar seperti penghargaan yang tinggi, tetapi sering kali mengandung nada pasif-agresif.



Alih-alih menunjukkan kekaguman, ungkapan tersebut dapat menjadi cara untuk menciptakan rasa bersalah pada orang yang berhasil.



Pesan tersembunyinya kurang lebih:



"Kamu sekarang berada di atas kami, dan kami tidak menyukai hal itu."



Dalam hubungan pertemanan maupun keluarga, komentar seperti ini terkadang muncul ketika seseorang merasa tertinggal dan sulit menerima perubahan status atau pencapaian orang lain.



Akibatnya, pujian diberikan dengan nada yang membuat penerimanya merasa tidak nyaman, bukan bahagia.



Mengapa Orang Menyembunyikan Rasa Iri di Balik Pujian?



Psikologi menjelaskan bahwa rasa iri sering dianggap emosi yang tidak menyenangkan dan memalukan. Banyak orang tidak ingin terlihat cemburu atau tidak sportif. Karena itu, mereka mengekspresikannya secara tidak langsung melalui komentar yang terdengar positif tetapi mengandung sindiran halus.



Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat di atas pasti iri. Nada bicara, konteks hubungan, frekuensi kemunculan, dan perilaku mereka secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.



Pujian yang tulus biasanya membuat kita merasa dihargai dan didukung. Sebaliknya, pujian yang diselimuti rasa iri sering meninggalkan kesan aneh: terdengar positif, tetapi entah mengapa terasa meremehkan.



