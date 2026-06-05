7 Fakta Psikologis Tentang Kesehatan Mental Gen Z yang Sulit Diabaikan

JawaPos.com – Generasi Z merujuk pada mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012.

Generasi ini telah menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan pesat dunia digital, melalui platform media sosial dan Kecerdasan Buatan alias AI.

Satu topik yang selalu menjadi perhatian Generasi Z adalah kesejahteraan mental mereka.

Gen Z dikenal karena mendobrak norma-norma sosial dan menghancurkan prasangka serta stereotip yang tidak adil terkait masalah kesehatan mental.

Melansir English jagran, berikut tujuh fakta psikologis tentang kesehatan mental Generasi Z.

1. Berita menimbulkan stres

Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu dengan berita daripada jenis media lainnya.

Mayoritas menganggap diri mereka selalu terhubung dengan berita, semua itu berkat media sosial yang telah menjadi lebih dari sekadar platform untuk memposting dan menyukai konten.

2. Terlalu banyak informasi