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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 5 Juni 2026 | 21.05 WIB

11 Ucapan Orang Canggung yang Membuat Percakapan Terasa Aneh Secara Psikologi

Ucapan orang canggung yang membuat percakapan terasa aneh menurut psikologi./Magnific/ stockking - Image

Ucapan orang canggung yang membuat percakapan terasa aneh menurut psikologi./Magnific/ stockking

JawaPos.com – Orang yang canggung secara sosial sering kali tidak menyadari bahwa ucapan-ucapan tertentu secara psikologi langsung mengubah dinamika percakapan menjadi tidak nyaman.

Ketidaknyamanan yang ditimbulkan bukan karena niat buruk, melainkan karena pola ucapan yang mencerminkan rasa tidak aman dan kebutuhan validasi yang tinggi.

Memahami ucapan-ucapan canggung ini penting agar siapa pun bisa membangun percakapan yang lebih percaya diri dan nyaman bagi semua pihak.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut sebelas frasa yang hampir selalu diucapkan oleh orang yang canggung dan langsung membuat suasana percakapan menjadi aneh.

1. "Maaf sudah ngomong itu"

Meminta maaf berlebihan atas kehadiranmu sendiri atau atas sesuatu yang diucapkan dalam percakapan menempatkan beban emosional pada orang lain untuk menghiburmu.

Sikap ini menghilangkan ketenangan yang membuat percakapan terasa aman dan justru membuat semua pihak merasa tidak nyaman secara bersamaan.

2. "Aduh, ini awkward banget"

Mengomentari keheningan dengan frasa seperti ini justru memperbesar ketidaknyamanan yang mungkin sebenarnya tidak dirasakan siapa pun sebelum kamu menyebutnya.

Keheningan dalam percakapan tidak selalu buruk karena memberi ruang untuk berpikir, dan kenyamanan dengan keheningan justru mencerminkan kepercayaan diri yang matang.

Editor: Hanny Suwindari
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