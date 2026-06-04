5 Warna Favorit Orang Kreatif Menurut Psikologi, Nomor 3 Sering Dipilih Mereka yang Punya Ide Tak Biasa

JawaPos.com — Kreativitas sering kali dianggap sebagai bakat alami yang sulit dijelaskan. Namun, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa lingkungan, termasuk warna yang sering dilihat seseorang, dapat memengaruhi cara berpikir, fokus, hingga kemampuan menghasilkan ide baru.

Tidak heran jika banyak orang kreatif memiliki ketertarikan yang kuat terhadap warna tertentu. Warna bukan sekadar elemen estetika, melainkan juga dapat mencerminkan kondisi mental dan cara seseorang memproses informasi. Pilihan warna yang berulang dalam ruang kerja, pakaian, atau benda sehari-hari sering kali menunjukkan pola psikologis yang menarik.

Bagi para penulis, desainer, ilustrator, musisi, hingga kreator konten, warna tertentu dapat menjadi sumber kenyamanan sekaligus pemicu inspirasi. Beberapa warna bahkan dikaitkan dengan kemampuan berpikir lebih terbuka, fokus lebih lama, atau berkolaborasi lebih efektif.

Dilansir dari Collective World, Kamis (4/6), sejumlah penelitian psikologi warna menunjukkan ada lima warna yang paling sering menarik perhatian orang-orang kreatif. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang berkaitan dengan cara kerja otak dan proses penciptaan ide.

1. Hijau, Warna yang Membantu Kreativitas Bertahan Lama

Hijau berada di tengah spektrum warna yang dapat dilihat mata manusia sehingga relatif lebih nyaman diproses dibanding banyak warna lainnya.

Karena itu, warna ini sering dikaitkan dengan efek menenangkan dan memulihkan konsentrasi yang terkuras akibat pekerjaan kreatif yang panjang.

Orang yang menyukai hijau umumnya menikmati proses yang mendalam dan tidak terburu-buru. Mereka cenderung fokus pada perjalanan kreatif, bukan sekadar hasil akhir.

Tak heran jika warna ini banyak ditemukan di ruang kerja penulis, ilustrator, maupun seniman yang mengerjakan proyek dalam jangka waktu lama.