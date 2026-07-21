Jaga Otot dan Energi Tubuh, Ini 10 Buah Kaya Magnesium yang Bisa Dikonsumsi

JawaPos.com - Magnesium merupakan salah satu mineral penting yang berperan dalam berbagai proses di dalam tubuh. Nutrisi ini membantu menjaga fungsi otot, mendukung kerja sistem saraf, mengatur kadar gula darah, menjaga irama jantung, serta membantu produksi energi.

Untuk memenuhi kebutuhan magnesium, sebagian orang memilih mengonsumsi suplemen. Namun, kebutuhan mineral ini juga dapat didukung melalui pola makan seimbang dengan mengonsumsi berbagai sumber alami, termasuk buah-buahan tertentu.

Selain mengandung magnesium, buah-buahan tersebut juga menyediakan berbagai nutrisi lain seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan.

Melansir NDTV, berikut sepuluh buah kaya magnesium yang dapat menjadi pilihan untuk melengkapi asupan nutrisi harian.

1. Markisa

Buah markisa merupakan salah satu buah yang kaya akan magnesium.

Selain magnesium, buah ini juga menyediakan serat, vitamin C, dan senyawa tumbuhan bermanfaat yang mendukung pencernaan dan kekebalan tubuh.

2. Alpukat

Alpukat mengandung magnesium dalam jumlah yang baik, serta lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung, kalium, dan serat.