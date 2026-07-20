Menurut Psikologi, 9 Ucapan yang Menunjukkan Sahabat Sejati yang Muncul dalam Percakapan Santai

Ucapan yang menunjukkan sahabat sejati menurut psikologi./Magnific/ lookstudio
JawaPos.com – Psikologi persahabatan menunjukkan bahwa sahabat sejati sering menunjukkan kepeduliannya lewat ucapan sederhana dalam percakapan sehari-hari.
Tidak mudah membedakan sahabat sejati dengan orang yang sekadar bersikap sopan di permukaan hubungan pertemanan.
Bentuk persahabatan memang bisa berbeda sesuai situasi, tetapi esensi kepercayaan dan kepedulian tetap menjadi dasar utamanya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (19/7), berikut sembilan ucapan yang biasa keluar dari sahabat sejati saat berbincang santai dalam kehidupan sehari-hari.
1. Menyatakan siap membantu tanpa diminta
Sahabat sejati selalu berusaha hadir saat dibutuhkan, baik untuk dukungan emosional maupun sekadar menemani.
Mereka melakukannya tanpa mengharapkan balasan atau menghitung jasa yang telah diberikan kepada orang lain.
Kesediaan membantu tanpa pamrih inilah yang menjadi fondasi utama sebuah hubungan pertemanan yang benar-benar tulus.
2. Menghubungi tanpa alasan khusus
Sahabat sejati tidak ragu menjadi pihak pertama yang menghubungi meski tanpa rencana kegiatan tertentu.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force