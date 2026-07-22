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Niko Sulpriyono
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.19 WIB

Ingin Lebih Percaya Diri? Terapkan 9 Kebiasaan Sederhana Ini

Ilustrasi meningkatkan kepercayaan diri (drobotdean/Freepik) - Image

Ilustrasi meningkatkan kepercayaan diri (drobotdean/Freepik)

JawaPos.com - Rasa percaya diri merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan, bukan sekadar sifat bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Dengan latihan dan kebiasaan yang tepat, setiap orang dapat membangun keyakinan terhadap kemampuan dirinya.

Ketika seseorang memiliki kepercayaan terhadap nilai dan kemampuan diri sendiri, ia cenderung lebih siap menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, serta mampu mengekspresikan dirinya dengan lebih nyaman.

Namun, tingkat kepercayaan diri seseorang tidak selalu stabil. Ada kalanya rasa yakin meningkat, tetapi pada situasi tertentu bisa menurun akibat pengaruh lingkungan, pengalaman sebelumnya, maupun cara seseorang memandang dirinya sendiri.

Karena itu, membangun kepercayaan diri membutuhkan proses yang dilakukan secara sadar dan konsisten. Langkah-langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan pola pikir yang lebih positif dan rasa yakin yang lebih kuat.

Baik dalam dunia kerja, hubungan sosial, maupun saat menghadapi perubahan besar dalam hidup, memiliki kepercayaan diri yang sehat dapat membantu seseorang menjalani berbagai situasi dengan lebih baik.

Dilansir dari Verywell Mind, berikut sembilan cara yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan diri secara alami dan konsisten.

1. Berhenti Membandingkan Diri Anda dengan Orang Lain

Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menjauhkan Anda dari rasa puas dan bersyukur. 

Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan apa yang Anda lihat di luar belum tentu menggambarkan realitas mereka sepenuhnya. 

Ketika Anda sibuk melihat pencapaian orang lain, Anda mengabaikan kemajuan diri sendiri.

Mulailah dengan fokus pada kekuatan dan pencapaian yang sudah Anda raih. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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