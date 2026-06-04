9 Situasi yang Mengungkap Jati Diri Seseorang dengan Tepat, Tak Peduli Seberapa Baik Mereka Menyembunyikannya Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang pandai mengungkap jati diri orang lain (Magnific/Mego-studio)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mampu menampilkan citra yang mereka inginkan di hadapan orang lain. Mereka bisa terlihat ramah, sabar, percaya diri, atau bahkan sangat peduli. Namun, psikologi menunjukkan bahwa karakter asli seseorang tidak selalu terlihat dari apa yang mereka katakan, melainkan dari bagaimana mereka bertindak dalam situasi tertentu.
Ketika keadaan berjalan normal, hampir semua orang mampu menjaga penampilan sosialnya. Akan tetapi, saat menghadapi tekanan, godaan, atau kondisi yang tidak menguntungkan, sisi asli kepribadian seseorang cenderung muncul dengan sendirinya. Inilah alasan mengapa para psikolog sering menilai karakter berdasarkan pola perilaku dalam berbagai situasi, bukan hanya dari kesan pertama.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat sembilan situasi yang sering kali mampu mengungkap jati diri seseorang dengan lebih akurat daripada kata-kata atau penampilan luar mereka.
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1. Saat Mereka Menghadapi Kekecewaan
Tidak semua orang menunjukkan karakter aslinya ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Namun, ketika mengalami kegagalan, penolakan, atau kehilangan sesuatu yang diinginkan, respons mereka dapat mengungkap banyak hal.
Sebagian orang mampu menerima kenyataan dengan lapang dada dan menjadikannya pelajaran. Sebaliknya, ada yang langsung menyalahkan orang lain, melampiaskan emosi secara berlebihan, atau menolak bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri.
Psikologi melihat kemampuan mengelola kekecewaan sebagai indikator penting dari kematangan emosional. Cara seseorang bereaksi ketika harapannya tidak terpenuhi sering kali mencerminkan karakter yang sesungguhnya.
2. Saat Mereka Memiliki Kekuasaan
Banyak orang tampak baik ketika berada pada posisi yang setara. Namun, karakter mereka sering kali terlihat jelas ketika memiliki kekuasaan atau otoritas atas orang lain.
Misalnya, bagaimana mereka memperlakukan bawahan, staf layanan, atau orang yang bergantung pada keputusan mereka. Orang yang benar-benar memiliki empati cenderung tetap menghormati orang lain meskipun berada pada posisi yang lebih tinggi.
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