9 Hal yang Tidak Diposting Orang Cerdas di Media Sosial Menurut Psikologi

Ilustrasi hal yang tidak diposting orang cerdas di media sosial menurut psikologi (Magnific/Freepik)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang cerdas yang baik memiliki kesadaran penuh tentang apa yang sebaiknya tidak diposting di media sosial.
Tidak semua momen, emosi, atau pencapaian perlu dibagikan kepada publik, dan orang yang memahami hal ini cenderung lebih bijak dalam berinteraksi secara digital.
Satu postingan yang ceroboh di media sosial bisa membentuk cara orang lain memandang kamu selama bertahun-tahun setelah emosi yang memicunya sudah lama berlalu.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (4/6), berikut sembilan hal yang secara konsisten dihindari untuk diposting oleh orang-orang cerdas di media sosial berdasarkan sudut pandang psikologi.
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1. Setiap reaksi emosional secara langsung dan impulsif
Orang yang bijak memahami bahwa emosi berubah dengan cepat dan sesuatu yang terasa mendesak untuk diposting bisa terasa memalukan beberapa jam kemudian.
Memposting secara impulsif sering didorong oleh keinginan mendapatkan validasi jangka pendek, padahal media sosial jarang memberikan keamanan emosional yang sesungguhnya dicari.
Lebih bijak untuk tenang terlebih dahulu daripada meninggalkan jejak digital permanen atas reaksi yang nantinya tidak lagi mencerminkan diri sendiri.
2. Setiap pencapaian yang diraih
Merayakan pencapaian adalah hal yang wajar, namun memposting setiap keberhasilan berulang-ulang justru bisa membuat seseorang terlihat tidak aman daripada percaya diri.
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