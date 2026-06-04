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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 4 Juni 2026 | 20.59 WIB

11 Hal yang Dilakukan Suami Tanpa Disadari hingga Istri Merasa Diabaikan Menurut Psikologi

Hal yang dilakukan suami hingga istri merasa diabaikan menurut psikologi (Magnific/Drazen Zigic) - Image

Hal yang dilakukan suami hingga istri merasa diabaikan menurut psikologi (Magnific/Drazen Zigic)

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa perasaan diabaikan dalam pernikahan sering lahir bukan dari pengkhianatan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang terus berulang.

Banyak suami melakukan hal-hal yang tanpa disadari membuat istri merasa sendirian, meski mereka tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap.

Ketika suami berhenti hadir dalam cara-cara kecil yang bermakna, istri bisa mulai merasa menanggung seluruh beban pernikahan seorang diri.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut sebelas hal yang dilakukan suami tanpa disadari yang secara perlahan membuat istri merasa diabaikan berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Berhenti melakukan bagian yang adil di rumah

Sebuah studi dari Pew Research Center menemukan bahwa banyak perempuan dalam pernikahan menanggung lebih banyak tanggung jawab rumah tangga meski penghasilan mereka setara.

Suami yang berhenti memenuhi komitmennya di rumah atau membiarkan pasangan mengurus segalanya merusak kepercayaan dan rasa hormat yang menjadi fondasi hubungan.

Ketidakseimbangan yang terus dibiarkan ini perlahan menggerogoti perasaan aman istri dan membuatnya merasa tidak memiliki mitra yang setara.

2. Mendengar bicara istri tapi tidak benar-benar menyimak

Komunikasi yang terbuka adalah kunci terpenting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan dalam hubungan jangka panjang manapun.

Editor: Candra Mega Sari
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