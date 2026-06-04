Menurut Psikologi, Ini 10 Cara Berpikir Orang yang Mandi di Malam Hari Alih-Alih Pagi Hari

JawaPos.com - Kebanyakan orang menganggap waktu mandi hanyalah soal kebiasaan. Ada yang merasa segar jika mandi di pagi hari sebelum memulai aktivitas, sementara yang lain lebih memilih mandi di malam hari sebelum tidur. Namun, pilihan sederhana ini ternyata dapat mencerminkan beberapa pola pikir dan preferensi psikologis yang berbeda.

Tentu saja, tidak semua orang yang mandi malam akan memiliki karakter yang sama. Psikologi tidak bekerja dengan aturan mutlak. Namun, penelitian tentang kebiasaan, ritme biologis, dan kepribadian menunjukkan bahwa orang yang lebih suka mandi di malam hari sering kali memiliki kecenderungan berpikir tertentu yang membedakan mereka dari mereka yang lebih memilih mandi pagi.