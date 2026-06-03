7 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Bisa Dipercaya Menurut Psikologi

Ciri kepribadian orang yang tidak bisa dipercaya menurut psikologi (Magnific/ stockking)
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa kepribadian seseorang yang tidak bisa dipercaya menyimpan tanda-tanda yang bisa dikenali sebelum pengkhianatan benar-benar terjadi.
Tanda-tanda ini sering muncul dalam perilaku sehari-hari dan kepribadian yang terlihat sejak awal hubungan jika kita cukup jeli mengamatinya.
Memahami pola kepribadian yang berkaitan dengan rendahnya kepercayaan dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijak dalam hubungan mereka.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (3/6), berikut tujuh tanda kepribadian yang cepat terlihat pada orang yang tidak bisa dipercaya berdasarkan sudut pandang psikologi.
1. Selalu menjadikan segalanya tentang diri sendiri
Narsisme bisa sulit dikenali di awal hubungan, namun tanda-tandanya mencakup sikap egoistis, kurang empati, dan perilaku manipulatif yang berulang.
Seseorang yang sangat terfokus pada diri sendiri dan kebutuhannya tidak memiliki kapasitas emosional untuk benar-benar menjaga kepentingan orang lain.
Keterlibatan romantis dengan orang seperti ini membutuhkan kewaspadaan tinggi karena mereka berpotensi melakukan hampir apa saja demi kepentingan pribadi.
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